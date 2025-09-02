«رسوم ترامب» ترفع عوائد الديون الأمريكية وتهوي بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية، أمس، بشكل حاد مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في ظل متابعة المستثمرين التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية؛ ففي «وول ستريت» تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.85 %، وهبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.06 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.26%. وكانت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت بمقدار 5.5 نقاط أساس إلى 4.281%، وزادت نظيرتها الثلاثينية 4.6 نقاط إلى 4.964%.

جاءت هذه التحركات بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن القرارات الحكومية.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل كبير متأثرة برسوم ترامب، وكذلك بانخفاض سهم «نستله»، بعد أن أقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة الرئيس التنفيذي لوران فريكس، بعد عام من توليه المنصب.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.50% خلال التداولات، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات الخسائر، وتراجعت 1.2%، كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.29 %، ونزل «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.87 %، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.70%.

وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية متجاوزاً موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى. وكافح المؤشر لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25 % في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى اليوم مرتفعاً 0.29 %. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 %.