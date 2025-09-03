سوق دبي فوق 6010 نقاط مجدداً بمكاسب 7 مليارات درهم

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6010 نقاط مجدداً، ليعاود ارتفاعه في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.70%، أو ما يعادل 41.6 نقطة، مسجلاً 6010.89 نقاط، رابحاً ما يفوق 7 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.024 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 1.031 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء. وقاد سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 7.06%، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة السوق، بقيمة 412.1 مليون درهم، بما يعادل 51% من سيولة سوق دبي الإجمالية، البالغة 807.3 ملايين درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم تكافل الإمارات 3.6%، واكتتاب القابضة 2.7%، وإمباور 2.4%، والإمارات دبي الوطني 2.04%، وإعمار العقارية 1.4%، ودبي الإسلامي 1.06%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك المشرق 3.2%، ودبي للمرطبات 2.25%، ووطنية إنترناشيونال 2.06%، وسبينس 1.86%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 45.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 493.13 مليون درهم، مقابل 447.4 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.24%، إلى 10034.10 نقطة، رابحاً نحو 12 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 180 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 128.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 102.6 مليون درهم.

وارتفعت أسهم بنك أسمنت الخليج 7.4%، والخليج للمشاريع الطبية 6.4%، وبنك أم القيوين الوطني 4.36%، أبوظبي لبناء السفن 3.8%، فيما تراجعت أسهم حياة للتأمين 3.3%، وفينكس كروب 2.07%، وإي سفن 1.77%، وبنك رأس الخيمة الوطني 1.74%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 19 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.110 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولا إلى 4.129 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.089 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.031 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و807.1 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 504.4 ملايين سهم، عبر 35.4 ألف صفقة.

أسواق عربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي هامشياً 0.03%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.34%، وقطر 0.07%، ومسقط 0.35%، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.01%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بنسبة 0.03%، ليغلق عند 10667 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال. وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، واتحاد اتصالات، وكابلات الرياض، وسابك، والمجموعة السعودية، والمتقدمة، وسيرا، والرياض للتعمير، والعربي الوطني، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

وفي أول جلساته بالسوق، تراجع سهم محطة البناء بنسبة 5%، عند 80.80 ريالاً، في المقابل، تصدر سهم الدوائية ارتفاعات السوق بأكثر من 3%، وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1%، عند 94.65 ريالاً، و23.75 ريالاً على التوالي.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيس هامشياً، بضغوط هبوط الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.972 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.473 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 35156 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 43269 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 15799 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 3861 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10900 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

الأردن

واستقرت البورصة الأردنية في تعاملات الثلاثاء، وسط مضاربات وسيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.01%، إلى 2975.86 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.6 ملايين.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.31%، وسهم البنك الأردني الكويتي 1.01%، وسهم مناجم الفوسفات 0.05%، فيما ارتفع سهم البنك العربي 0.34%.