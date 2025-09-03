«رسوم ترامب» ترفع عوائد الديون الأمريكية وتهوي بالأسهم

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في ظل متابعة المستثمرين التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وخلال التداولات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.15% أو 512 نقطة إلى 45031 نقطة، كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.2% أو 78 نقطة إلى 6381 نقطة، وتراجع «ناسداك» المركب بنسبة 1.4% أو 300 نقطة إلى 21163 نقطة.

فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقاط أساس إلى 4.281%، وزادت نظيرتها الثلاثينية 4.6 نقاط إلى 4.964%.

جاءت هذه التحركات بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس «دونالد ترامب» غير قانونية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن القرارات الحكومية.

أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض سهم نستله بعد أن أقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة الرئيس التنفيذي لوران فريكس، بعد عام من توليه المنصب.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% خلال التداولات، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات الخسائر وتراجعت 1.2%.

انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 1.2%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.60%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.50%.

وانخفض سهم نستله 3.2% مع إقالة فريكس لعدم إفصاحه عن علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات.

ويهدد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي بمزيد من التقلبات في الشركة التي تعاني من ظروف استهلاكية صعبة ورسوم أمريكية مزعجة.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية السويسري الأوسع نطاقاً 0.3%. ومن بين الأسهم الأخرى، صعد سهم كيرينج 3.8% بعد رفع إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم المجموعة المالكة للعلامة التجارية جوتشي إلى «شراء» من «احتفاظ»، وصعد سهم مجموعة بارتنرز 3.37% بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام.

اليابان

صعد المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، متجاوزاً موجة هبوط استمرت يومين، إذ ارتفعت المعنويات بفضل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقارير مبيعات إيجابية من المتاجر الكبرى.

وكافح المؤشر نيكاي 225 لتحديد اتجاهه، وهبط بما وصل إلى 0.25% في وقت ما خلال الجلسة، لكنه أنهى الجلسة مرتفعاً 0.3% إلى 42310.49 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%.

وكان التداول ضعيفاً بعد عطلة للسوق في الولايات المتحدة بمناسبة عيد العمال، الذي تحتفل به البلاد في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.

وقبيل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 89% لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال ديلين وو، المحلل في بيبرستون «تجد الأسهم اليابانية شيئاً من الدعم، والذي يرجع لأسباب منها توقع السوق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو أمر إيجابي على نطاق واسع للأصول التي تنطوي على مخاطرة».

وأضاف: «مع ذلك فإن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية والضغوط غير المباشرة من عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة تُبقي المشترين حذرين».

وأعلنت شركة تاكاشيمايا ووحدة تابعة لشركة جيه.فرونت ريتيلنج أمس، الفترة من العام السابق، وأظهرت الأرقام أول ارتفاع على أساس سنوي منذ فبراير.

وارتفع سهم تاكاشيمايا 3.3%، بينما صعد سهم جيه.فرونت ريتيلنج 4.3%. وتقدم سهم إيسيتان ميتسوكوشي، التي قلصت التراجع الشهري في مبيعاتها، 5.9%.

وصعد 166 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 58 سهماً.

وبعد إيسيتان ميتسوكوشي، كان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي هو سهم كيرين هولدنجز لصناعة البيرة الذي ارتفع 5.4%.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فكان سهم ميركاري لتجارة التجزئة عبر الإنترنت الذي خسر 4.8%، يليه فوروكاوا إلكتريك الذي تراجع 3.4%.