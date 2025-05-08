سوق دبي يتماسك فوق 5337 نقطة بدعم «البنوك»

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.884 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.951 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و933.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.75 مليار درهم في سوق أبوظبي، و452 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 578.35 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 34.9 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5337 نقطة، بدعم قطاع البنوك، ليغلق مؤشر السوق عند 5337.52 نقطة، منخفضاً بـ0.29%.

وتصدر سهم بنك السلام - البحرين ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3%، وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 2.56%، ومصرف عجمان 133%، وأملاك للتمويل 1.2%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 8.84%، ودبي الوطنية للتأمين 6.8%، والإمارات الإسلامي 6.12%، والوطنية الدولية القابضة 5.3%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 70.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 220.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 149.65 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9610.99 نقطة متراجعاً 0.13% خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 269.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 147.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 129 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 8.25%، ولولو للتجزئة 4.6%، وفينكس كروب 3.35%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.3%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 8.25%، وبرجيل القابضة 6.45%، ومجموعة مير 3.77%، وأيبيكس للاستثمار 3.6%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.31%، وقطر 0.06%، بينما صعدت بورصات الكويت 0.36%، ومسقط 0.25%، والبحرين 0.15%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.38%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.31% ليغلق عند 11399 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.8 مليارات ريال. وانخفض سهما مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بنسبة 1% عند 95.50 ريالاً و24.84 ريالاً على التوالي، وهبط سهم زين السعودية بنسبة 8% عند 11.50 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 18 مليون سهم، وتصدر سهم لجام للرياضة تراجعات السوق بنسبة 10% عند 124.20 ريالاً، في المقابل، صعد سهم أنابيب السعودية بنسبة 4% عند 54.40 ريالاً، وارتفع سهم النهدي بنسبة 7% عند 121.20 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14.267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة.