سوق دبي المالي وبورصة تايوان يعززان التعاون والنشاط الاستثماري عبر الحدود

وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية، لوضع إطار عمل لتعزيز سبل التعاون بين السوقين الماليين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النشاط الاستثماري عبر الحدود، وتحفيز جهود تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز حضور السوقين وجاذبيتهما لدى المستثمرين في المنطقة والعالم.

وقع مذكرة التفاهم حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وشيرمان لين، رئيس مجلس إدارة بورصة تايوان، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحدث الأبرز لسوق دبي المالي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيستكشف الطرفان فرص تبادل إدراج الأدوات والمنتجات المالية في السوقين، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة، ومنتجات الأسهم ذات العلاقة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة للتواصل والتفاعل مع المستثمرين وتبادل الرؤى والخبرات من خلال الحوار المنتظم والزيارات المتبادلة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المكثفة لبورصة تايوان للأوراق المالية، لتعزيز وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت البورصة قد نظمت في أكتوبر 2024 فعالية استثمارية خاصة بهذه المنطقة، بهدف الترويج لسوق رأس المال التايواني.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «مذكرة التفاهم الجديدة تدعم تطلعاتنا المشتركة ومساعينا لربط الأسواق، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين والجهات المصدرة إلى الفرص الاستثمارية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لسجلنا الحافل والمتميز في دعم عمليات الإدراج عبر الحدود، وتمكين المزيد من المستثمرين من مختلف المناطق العالمية الرئيسية من الوصول إلى أسواق المال».