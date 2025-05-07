إرنست ويونغ: 2.4 مليار دولار عائدات 14 اكتتاباً عاماً في المنطقة بالربع الأول

أشار تقرير إرنست ويونغ (EY ) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من 2025، إلى تسجيل أسواق المنطقة 14 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات 2.4 مليار دولار، بزيادة 4 اكتتابات، وارتفاع 106% في العائدات التي جمعتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من نصيب الإمارات والسعودية، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22% من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بمجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19% من إجمالي عائدات الاكتتابات. وحقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في المنطقة عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح.

وقال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في المنطقة: «بدأ الربع الأول بانطلاقة إيجابية، وتواصل أسواق رأس المال بالمنطقة إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف قيمة الاكتتابات الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام بمختلف القطاعات».