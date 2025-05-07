سوق دبي فوق 5350 نقطة بمكاسب 4.3 مليارات درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.16% أو ما يعادل 8.3 نقاط، مسجلاً 5352.97 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 4.3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات، لا سيما سهمي «إعمار». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 937.14 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 941.46 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 4.2%، مغلقاً عند 3.2 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ224.6 مليون درهم، تعادل أكثر من 40% من السيولة الإجمالية لسوق دبي البالغة 559.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي المالي أسهم أجيليتي للمخازن 4%، وإعمار العقارية 2.6%، وبي إتش إم كابيتال 2.27%، وطلبات 2.2%، وإعمار للتطوير 1.5%، في المقابل تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 10%، والاستشارات المالية الدولية 7.66%، والوطنية الدولية القابضة 7.4%، ودبي التجاري 5.6%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 55.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 213.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 157.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.60% عند 9623.37 نقطة ليربح السوق نحو 20 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 247.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 182.9 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 123.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الإسلامي 4.07%، والإمارات لقيادة السيارات 3.9%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 3.56%، وبنك أم القيوين الوطني 3.18%، فيما انخفضت أسهم أسمنت الخليج 8%، وملتيبلاي 3%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.5%، وفينكس كروب 1.86%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي، جاوزت 24.3 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.879 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.903 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.962 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و941.46 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي، و559.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 533.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 35.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية ارتفع «تاسي» السعودي 0.10%، وبورصة الكويت 0.27% وقطر 0.28% ومسقط 0.07%، والبحرين 0.09%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.23%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10%، ليغلق عند 11434 نقطة، وبتداولات بلغت 4.5 مليارات ريال. وتصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 15.58 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 5.3 ملايين سهم، وصعد سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 96.50 ريالاً، و34.95 ريالاً على التوالي، وارتفع سهم الموسى بأكثر من 3% عند 167 ريالا، في المقابل، تراجع سهم أكوا باور بنسبة 2% عند 299 ريالاً، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من عام، وتصدر سهم الاتحاد للتأمين تراجعات السوق بنسبة 8% عند 13.92 ريالاً، وتراجع سهما هرفي للأغذية، وطباعة وتغليف، عند 25.85 ريالاً و12.34 ريالاً على التوالي.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 40207 نقاط، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.18%، ليغلق عند 14463 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.46%، ليغلق عند 9565 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29%، ليغلق عند 12986 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29%، ليغلق عند 3338 نقطة.