بمكاسب 6.5 مليارات درهم.. «البنوك» تحلّق بسوق دبي عند أعلى مستوى في شهرين

صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ1.01% أو ما يعادل 53.3 نقطة، محلّقاً عند 5344.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهرين، وتحديداً منذ جلسة 4 مارس الماضي، ليربح السوق نحو 6.54 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 930.6 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 937.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الأسمنت الوطنية» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.4%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 85.94 مليون درهم مرتفعاً 0.37% ليغلق عند 13.45 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 45.9 مليون درهم مرتفعاً 3.14% ليقفل عند 21.35 درهماً، ثم «مصرف عجمان» مستقطباً 43.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي المالي أسهم دبي التجاري 6.93%، والإمارات ريم للاستثمار 4%، وسالك 0.78%، ودبي الإسلامي 0.13%، فيما تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.7%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%، وشعاع كابيتال 3.04%، واكتتاب القابضة 2.6%. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 42 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 148.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 106.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9565.92 نقطة متراجعاً 0.14% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 203.4 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 157.3 ملايين درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة أكثر من 106 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم إمستيل لمواد البناء 5.3%، ومجموعة أرام 3.45%، وحياة للتأمين 2.97%، والإمارات لقيادة السيارات 2.4%، في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 8%، ومجموعة مير 4.8%، والخليج اﻻستثمارية 4.16%، والشارقة للأسمنت 3.5%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.27 مليار درهم، موزعة بواقع 1.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، و377.12 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 634.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 32 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد مؤشر «تاسي» السعودي 0.10%، والكويت 0.18%، بينما تراجعت قطر 0.42%، ومسقط 0.07% والبحرين 0.27%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.43%.

السعودية

وارتد مؤشر السوق السعودي «تاسي» مرتفعاً بنسبة 0.10% ليغلق عند 11423 نقطة، وبتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال، بعد أن سجل مؤشر السوق أدنى مستوى له عند 11313 نقطة، وبانخفاض قارب 100 نقطة.

وارتفع سهم معادن بأكثر من 6% عند 51 ريالاً، وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 34.65 ريالاً، وصعد سهم المواساة بنسبة 10% عند 78.30 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم، عقب إعلان الشركة النتائج المالية للربع الأول 2025، في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 95.60 ريالاً، وهبط سهم سبكيم العالمية بنسبة 3% عند 17.90 ريالاً، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من 4 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 4.6 ملايين سهم.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، واستقر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.