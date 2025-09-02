جني أرباح سريع على الأسهم.. والسيولة تتجاوز 2.7 مليار درهم

شهد سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية عمليات جني أرباح سريعة على الأسهم خاصة الشركات «القيادية»، بعد إقرار توزيعات الشركات، وتجاوزت السيولة التي اجتذبتها الأسواق المحلية 2.7 مليار درهم.

سوق دبي

واستحوذت 3 أسهم وهي: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة ناهزت 300.9 مليون درهم، بما يعادل 55.2% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 544.85 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6000 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، مغلقاً عند 5969.31 نقطة، منخفضاً بـ1.55%.

وارتفع سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 2.1% عند 1.45 درهم، ليسجل أعلى مستوى له في سوق دبي المالي منذ يناير 2018، كما شهد السهم ارتفاعاً بنسبة 2.14% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليقفل عند 1.43 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق أبوظبي. وصعدت في سوق دبي أسهم طلبات 1.7%، وتبريد 0.68%، وتعاونية الاتحاد 0.46%، في حين تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 9.47%، وإعمار للتطوير 3.7%، والاتحاد العقارية 3.5%، وشعاع كابيتال 3.45%. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 105.8 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 347.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 242 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10010.01 نقاط، متراجعاً 0.84%.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 142.75 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 121.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 91.6 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 85 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي بقيمة 1.2 مليار درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 221.9 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 5.25 دراهم للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إنفستكورب كابيتال 3.15%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.54%، ومجموعة مير 2.3%، وجي إف إتش المالية 2.14%، في حين تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 9.9%، وإي سفن 9.6%، والخليج للمشاريع الطبية 7.76%، وبنك الشارقة 6.45%.

الرسملة والسيولة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.11 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 3.086 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.024 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 2.16 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و544.84 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 420.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.25%، والقطري 0.42%، في حين ارتفعت بورصات الكويت 0.15%، ومسقط 1.44%، والبحرين 0.28%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.03%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.25% ليغلق عند 10671 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.9 مليارات ريال. وتصدر سهم بترو رابغ تراجعات السوق بنسبة 6% عند 6.61 ريالات، وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والعربي الوطني، وجبل عمر، وسناد القابضة، وأسمنت القصيم، ومكة، والوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، بنسب تراوحت بين 1 و5%. في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 2% عند 35.82 ريالاً، وصعد سهم سابك للمغذيات بنسبة 3%، وارتفع سهما قو للاتصالات، وصناعات كهربائية بنسبة 4%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 43365 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15802 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3849 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14371 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم من الشراء في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن، مرتفعاً بنسبة 0.06%، إلى 2976.15 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.5 ملايين دينار، مقارنة مع 7.4 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.95 بالمئة إلى 32 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 0.38 بالمئة إلى 2.63 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 0.88 بالمئة إلى 20.63 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.85 بالمئة إلى 5.85 دنانير.