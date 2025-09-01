أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفضل شركات الدفاع.. وقطاع الرقائق يضغط على «نيكاي»



أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بدعم من أسهم شركات الدفاع بينما حققت «نوفو نورديسك» مكاسب بعد أن أظهرت بيانات أن دواءها لإنقاص الوزن ويجوفي يحقق فوائد أقوى في حماية القلب مقارنة بعلاجات إيلي ليلي المنافسة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.17 %، كذلك ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.57 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.10 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.05 %. وقاد مؤشر شركات الطيران والدفاع الصعود بعد نموه 2.1 % ليحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق.

وزادت أسهم شركات الدفاع العملاقة، رولز رويس القابضة وراينميتال وهنسولدت، بما يتراوح بين 2.8 % و4.5 %.

وجاءت المكاسب في أعقاب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز نقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها إن أوروبا تعد «خططاً دقيقة للغاية» لإرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية بعد انتهاء الصراع الحالي.

وصعد سهم شركة «بي.إيه.أي سيستمز» البريطانية 1.8 % بعدما قالت النرويج إنها اختارت بريطانيا لشراء فرقاطات جديدة في صفقة تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.51 مليار دولار). وارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك، رابع أكبر شركة للرعاية الصحية على المؤشر ستوكس، 1.8 % بعدما قالت إن العقار ويجوفي يقلص من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة بنسبة 57 % مقارنة بعقاري مونجارو وزيباوند المنافسين من شركة إيلي ليلي.

وعزز السهم مؤشر الرعاية الصحية الذي ارتفع 0.27 %. وربح المؤشر الرئيسي في الدنمرك 1.1 %، مدعوماً أيضا بأداء شركة زيلاند فارما، منافسة نوفو نورديسك المحلية، والتي صعد سهمها 3.5 %.

وجاءت المكاسب الإجمالية محدودة بسبب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو وسط مخاوف مستمرة بشأن مستويات الديون الحكومية في أنحاء العالم. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً عند 3.381 % قبل أن يتراجع إلى 3.36%.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مقتفياً أثر عمليات بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة. وهبط «نيكاي» 1.24 % ليصل إلى 42188.79 نقطة عند إغلاق التداول، بعد أن هوى في وقت سابق بأكثر من 2 % إلى أدنى مستوى له منذ الثامن أغسطس.

وقال يونوسوكي إيكيدا رئيس قطاع أبحاث الاقتصاد الكلي في «نومورا»: يبدو لي أن هذا رد فعل مبالغ فيه على أداء سوق نيويورك يوم الجمعة، والذي كان في الأساس إعادة توازن للمحافظ في نهاية الشهر عن طريق بيع جميع الأسهم التي تفوقت في الأداء في أغسطس"، وخاصة الأسماء التقنية الكبيرة.