مكاسب الرعاية الصحية تنعش مؤشرات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم الرعاية الصحية بعد أن أظهرت بيانات أن عقار ويجوفي لإنقاص الوزن من شركة صناعة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك يقدم فوائد أفضل لحماية القلب من علاجات منافسة من إيلي ليلي ومقرها الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.26 % عند 551.56 نقطة، بعد أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع يوم الجمعة، وكانت أسهم الرعاية الصحية من بين أفضل القطاعات أداء.

نوفو نورديسك

وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك، رابع أكبر شركة رعاية صحية على مؤشر ستوكس، بنسبة 3.1 % بعد أن قالت الشركة إن عقارها الرائد لإنقاص الوزن ويجوفي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة بنسبة 57 % مقارنة بعقاري مونجارو وزيباوند المنافسين من شركة إيلي ليلي.

وأوضحت الشركة أنها خلصت إلى ذلك عبر مقارنة واقعية للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة المفرطة ولديهم أمراض قلبية ولكن ليس السكري.

أسهم الدفاع

وصعدت أسهم قطاع الدفاع 1.2 % ، مع ارتفاع سهم شركة (بي.إيه.إي) سيستمز البريطانية 2 %، إذ قالت النرويج إنها اختارت بريطانيا كشريك استراتيجي لها لشراء فرقاطات جديدة، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني (13.51 مليار دولار).

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، رغم السماح باستمرار تنفيذها حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول للسماح بمزيد من الطعون.

ومن المتوقع أن تقل أحجام التداول طوال اليوم بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.