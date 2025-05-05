أسواق الأسهم تترقب إعلان نتائج 15 شركة الأسبوع الجاري

الزخم الإيجابي في الأسواق العالمية عامل داعم للأسواق في الفترة المقبلة

تترقب أسواق الأسهم المحلية استكمال الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025.

ومن المقرر أن تقوم نحو 15 شركة بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 9 مايو.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيسي البيانات المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس. وتتضمن قائمة أبرز الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، «الاتصالات المتكاملة (دو)، والاسمنت الوطنية، وأرامكس، وتاكسي دبي، وباركن، وأدنوك للتوزيع، وبريسايت، وبرجيل القابضة، والعالمية القابضة، والفجيرة لصناعات البناء، وأدنوك للحفر، والوطنية للفنادق».

ثقة المستثمرين

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، إننا نرى صعوداً ملحوظاً لأسواق المال الإماراتية مع ثقة المستثمرين في أساسيات اقتصاد الإمارات والأهمية الاستراتيجية للدولة في المنطقة، رغم حالة عدم اليقين التي سادت في العالم والتحديات في الفترة الأخيرة.

وأضاف: «مؤشرا أبوظبي ودبي سجلا مكاسب بنسبة 2.9 و2.5%، على التوالي. وفي أبوظبي، فقد أثر صعود قطاعات المالية والطاقة والصناعة والاتصالات إيجابياً على الأداء العام للمؤشر.

ودعمت مكاسب قطاعات العقار (4.3%) والمالية (2.9%) والمرافق العامة والخدمات الاستهلاكية مؤشر سوق دبي المالي، وهو ما أدى إلى عودة الأسواق الإماراتية إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي».

وذكر أن الزخم الإيجابي المستمر في الأسواق العالمية، خاصة الأمريكية، قد يكون عاملاً داعماً للأسواق في الفترة المقبلة، لا سيما بعد الإشارات الإيجابية ما بين الولايات المتحدة والصين حول إمكانية المفاوضات بينهم حول الرسوم الجمركية.

أداء إيجابي

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن الأسواق الإماراتية أنهت أسبوع التداول على إيجابية، وشهد سوق دبي المالي دفعة كبيرة في النشاط، وجاء هذا النمو على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مدفوعاً بأحجام تداول وتدفقات رأسمالية قوية إلى السوق.

وأضاف: «أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع خلال الأسبوع، لكن قطاع العقارات كان الأفضل أداءً لهذا الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 4.27%، تلاه قطاع المال، الذي ارتفع بنسبة 2.87%، وأخيراً، قطاع المواد، الذي ارتفع بنسبة 2.43%».

وتوقع أن تعلن شركات كبرى معروفة عن نتائجها خلال الأسبوع، أبرزها تاكسي دبي، وأرامكس، وباركن، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر بنسبة 2%، متجهاً نحو أكبر تقدم منذ الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر الماضي.