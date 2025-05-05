69 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الفصلية

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025. وبلغ صافي أرباح الشركة 69 مليون درهم خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 64 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، في أداء يعكس مواصلة النمو المستدام، وترسيخ مكانتها مزوداً رائداً للتدريب المتخصص في قطاع القيادة.

وأظهرت النتائج المالية نمواً ملحوظاً في إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إلى 167 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 85 %. ويعكس هذا النمو القوي قدرة الشركة على مواكبة الطلب المتسارع على برامجها التدريبية المتقدمة، وتعزيز حضورها في السوق من خلال توسيع نطاق خدماتها.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: «تعكس نتائج الربع الأول قوة رؤيتنا الاستراتيجية، ومرونة عملياتنا التشغيلية. نواصل التركيز على الابتكار في مجال تدريب السائقين، وتوسيع نطاق خدماتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تعزز السلامة المرورية في مختلف أنحاء الإمارات.

وتؤكد هذه النتائج دورنا كممكن وطني في قطاع التنقل المستدام وشريكاً موثوقاً في رسم ملامح مستقبل النقل». وقال الدكتور أحمد عودة، المدير المالي التنفيذي للشركة: «يعكس الأداء المالي القوي في الربع الأول من العام كفاءة التنفيذ والانضباط المالي، إلى جانب استمرار الطلب على خدماتنا ذات الجودة العالية. ونواصل العمل على تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين هيكل التكاليف، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بما يواكب الأولويات الوطنية في مجالي السلامة المرورية والتعليم».