65 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها القوي، وربح رأسمالها السوقي نحو 65 مليار درهم خلال 5 جلسات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.874 تريليونات درهم، أمس، منها 2.943 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و930.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وبلغت تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع 11.12 مليار درهم منها 8.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.58 مليار درهم في سوق دبي. وعزز سوق دبي مكاسبه السوقية للأسبوع الرابع مرتفعاً 2.49 % في 5 جلسات، ليحقق مكاسب جاوزت 21.2 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي من 909.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 930.6 مليار أمس.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 212 مليون درهم في 5 جلسات محصلة مشتريات بقيمة 1.16 مليار درهم و946.6 مليون مبيعات.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.99 % إلى 9579.10 نقطة ليربح نحو 43.5 مليار درهم. ومؤشرات أسواق الأسهم المحلية، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع سوق أبوظبي 0.24 % ومؤشر سوق دبي 0.35 % إلى 5291.37 نقطة.