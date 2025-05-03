تباين أداء أسواق الأسهم العربية في أبريل

دبي - محمد عباس ، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبو زيد

سجلت البورصات العربية أداءً متبايناً خلال شهر أبريل، بضغط تصاعد حالة الترقب المخيمة على المشهد الاقتصادي العالمي، بعد مرور 100 يوم على ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، وانتظار ما قد تسفر عنه تبعات «الحرب التجارية»، التي أطلقها على الشركاء التجاريين، وما سوف تسفر عنه المفاوضات التي تُجريها الإدارة الأمريكية مع عدد من الدول.

ورغم حالة عدم اليقين المهيمنة على الأسواق، استطاعت بعض المؤشرات العربية التماسك نسبياً عند مستويات إيجابية في مقابل تراجعات أسواق أخرى، إذ صعد سوق دبي المالي بنسبة 4.14%، ليتصدر ارتفاعات الأسواق العربية خلال شهر أبريل.

في المقابل، هبط مؤشر «تاسي» السعودي بأكثر من 350 نقطة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 407 مليارات ريال، كما سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعات جماعية في أبريل، كذلك بورصة مسقط، التي تراجعت 1.16%، وكذلك المؤشر البحريني الذي تراجع بأكثر من 2%.

سوق دبي

تصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات الخليجية خلال شهر أبريل، إذ صعد مؤشره بـ 4.14%، مغلقاً عند مستوى 5307.15 نقاط. وارتفعت في سوق دبي خلال شهر أبريل، أسهم دبي التجاري 22.76%، والوطنية للتأمينات العامة 16.4%.

وسكون تكافل 14.8%، والعربية للطيران 12.9%، والصناعات الوطنية القابضة 11.1%، في المقابل، تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 22.7%، وأمان 12.04%، والإمارات للاستثمار 10.2%، وسكون للتأمين 10%، ويونيكاي للأغذية 9.6%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.77%، مغلقاً عند 9534.33 نقطة، خلال شهر أبريل الماضي، وصعدت في سوق أبوظبي أسهم ملتيبلاي 28.9%، وإشراق للاستثمار 19.1%، وفودكو الوطنية 16.13%، وأبوظبي الإسلامي 14.1%، ورابكو للاستثمار 13.3%.

فيما انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 20.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 11.75%، ومجموعة أرام 11.6%، وألف للتعليم القابضة 11.5%، والشارقة للأسمنت 11.2%.

السعودية

تراجع المؤشر السعودي خلال تعاملات أبريل بنحو 2.94%، أو بحوالي 353 نقطة، مُنهياً التعاملات عند مستوى 11,671.58 نقطة، مقارنة بمستوى 12,025.05 نقطة في مارس.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة إلى 9.512 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.919 تريليونات ريال في مارس، وبخسائر بلغت 407.02 مليارات ريال.

سجلت قيم التداول خلال شهر أبريل 125.96 مليار ريال، مقابل 113.12 مليار ريال في مارس (بارتفاع 11.34%). فيما سجلت كميات التداول 6.55 مليارات سهم، مقارنة بــ 4.82 مليارات سهم، بارتفاع 35.88%.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ربحية، تصدرت أسهم الاستثمار ريت القائمة بارتفاع 50.93%، تلتها الزامل للصناعة (27.98%) والصناعات الكهربائية (17.16%) وطباعة وتغليف (17.14%) وصناعة الورق (15.96%).

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر خسارة أسهم دراية (19.97%)، تلتها أسهم باتك (17.14%)، وبنان (13.93%)، وتنمية (13.82%)، ونماء للكيماويات (13.66%).

وجاءت أسهم أمريكانا على رأس قائمة الأكثر نشاطاً، حسب كمية التداولات، تلتها على الترتيب أسهم (شمس والباحة وباتك وأرامكو السعودية). بينما على صعيد الأكثر نشاطاً حسب القيمة، فتصدرت أسهم (الراجحي وأرامكو السعودية ومسار واس تي سي والأهلي).

قطر

في المقابل، سجلت البورصة القطرية أداء إيجابياً، خلال شهر أبريل، بعدما أنهى مؤشرها تعاملات الشهر عند 10459 نقطة، مقارنة بإغلاق مارس عند 10,232 نقطة، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 2.22%، أو 226.930 نقطة.

سجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات الشهر حوالي 617 مليار ريال قطري. وبلغ حجم التداول حوالي 3.77 مليارات سهم، وقيمة التداول حوالي 8.39 مليارات ريال قطري، عبر 420,771 صفقة.

تصدرت أسهم بنك الدوحة قائمة الارتفاعات الشهرية (من حيث نسبة تغير سعر السهم)، بارتفاع 22.7%، تلتها أسهم فودافون قطر (20%)، واستثمار القابضة (17.23%) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (12.9%)، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام (11%).

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم أعمال قائمة الأكثر انخفاضاً، مسجلة تراجع 5.7%، تلتها شركة ودام الغذائية (5.3%)، والخليج للمخازن (4.8%)، وزاد القابضة (3.5%)، والميرة للمواد الاستهلاكية (3.5%).

أما بالنسبة للأسهم الأعلى حسب القيمة، فجاءت على الترتيب (QNB واستثمار القابضة وصناعات قطر ومصرف الريان وقطر لصناعة الألمنيوم). بينما جاءت أسهم (قطر لصناعة الألمنيوم ومجموعة إزدان القابضة وشركة بلدنا ومزايا للتطوير العقاري ومصرف الريان)، على رأس الأسهم من حيث حجم التداول.

الكويت

سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعاً خلال الشهر الرابع من العام الجاري. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% (حوالي 114 نقطة)، مُنهياً تعاملات أبريل عند مستوى 7959.54 نقطة. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسة بأكثر من 1.5%، لينهي التعاملات عند مستوى 7154.95 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 47.57 مليار دينار، بانخفاض عن 47.79 مليار دينار في نهاية مارس، وهو ما يشكل نسبة 0.5% تقريباً، أو حوالي 218 مليون دينار. وسجلت قيم التداول أكثر من ملياري دينار، وحجم التداول 7.94 مليارات سهم، عبر 462.91 ألف صفقة.

تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر ارتفاعاً (390%)، تلتها أسهم الصفاة (54.19%)، ومعادن (38.37%)، وامتيازات (37.5%)، ودلقان (32.05%). فيما تصدرت أسهم أعمال قائمة الأكثر انخفاضاً، الامتياز 38.9%، وخليج ت 27%، وإيفا فنادق 20.3%، ووطنية م ب 17.4%، ونور 17.3%.

وتصدرت أسهم (مدينة الأعمال والامتياز الصفاة وأرزان وبيتك)، قائمة الأسهم من حيث كمية التداول. بينما جاءت أسهم (بيتك ووطني وأرزان ومدينة الأعمال وإيفا)، في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداول.

مسقط

أنهى مؤشر بورصة مسقط 30 تعاملات الشهر عند مستوى 4316.254 نقطة، منخفضاً بحوالي 50 نقطة، مقارنة بتعاملات شهر مارس، وبما يشكل نسبة 1.16%.

بلغت قيمة التداول لشهر أبريل 104 ملايين ريال، منخفضة بنسبة 16.1% مقارنة مع شهر مارس، والذي بلغ 124 مليون ريال. فيما بلغت القيمة السوقية 27.12 مليار ريال، وبنسبة انخفاض تصل إلى 1.87% عن شهر مارس.

وبالنسبة لأكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم)، تصدرت أسهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم القائمة بارتفاع 1555، تلتها أسهم المها للسيراميك (60%)، والأنوار لبلاط السيراميك (34.17%)، والمطاحن العمانية (21.8%).

وشل العمانية للتسويق (13.32%). بينما تصدرت أسهم إس إم إن باور القابضة، قائمة التراجعات، بانخفاض 25%، تلتها أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج (16.25%)، والعمانية لخدمات التمويل (15.49%)، والنهضة للخدمات (14.5%)، وأسياد للنقل البحري (13.71%).

ومن حيث القيمة، تصدرت قائمة أكبر خمس أوراق مالية (بنك صحارى الدولي، وبنك مسقط وأسياد للنقل البحري وأوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو لشبكات الغاز). كما تصدرت أسهم (بنك صحارى الدولي وأسياد للنقل البحري وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط وأوكيو للصناعات الأساسية)، قائمة الأسهم من حيث كمية التداول.

البحرين

كما تراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 2%، منهياً تعاملات الشهر عند مستوى 1912 نقطة، مقابل 1951.37 نقطة بنهاية شهر مارس. بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنحو 0.17%، منهياً التعاملات عند مستوى 808 نقاط، مقابل 803.29 نقاط في مارس.

وارتفعت أسهم الإثمار القابضة 85%، والبحرين الإسلامي 36.2%، وأماكن 20.8%، وفنادق الخليج 12.12%، والتكافل الدولية 9.9%.وتراجعت أسهم ألبا 11.6%، وآي بي إم تيرمينالز 8.9%، وخليجي بنك 7.2%، وبي إم إم آي 6.7%، وبيتك 6%.

بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 32126 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.8%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 9390.15 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان أيضاً بنسبة 2.76%، مُنهياً الشهر عند النقطة 12805.63 نقاط. وارتفع أيضاً مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة.

أضاف رأس المال السوقي لبورصة مصر نحو 33.1 مليار جنيه خلال أبريل، ليسجل 2.281 تريليون جنيه، بارتفاع 1.5%.

لكن إجمالي قيم التداول تراجعت خلال أبريل إلى 1.328 تريليون جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 26.610 مليار ورقة، على 1.862 مليون عملية (صفقة) منفذة، مقارنة مع إجمالي قيمة تداول قدرها 1.937 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 28.745 مليار ورقة منفذة، على 1.856 مليون عملية، في مارس.