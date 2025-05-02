27 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 4 أشهر

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 27 ألف حساب جديد خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 27 ألفاً و42 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ36 ألفاً و553 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بواقع 11262 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 4202 حساب، ثم «الرمز كابيتال» 3835 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 2765 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 1215 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1196 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 986 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، أكثر من 2.2 مليون صفقة خلال 4 أشهر، على نحو 37.5 مليار سهم بقيمة ناهزت 108 مليارات درهم.