سوق دبي يتماسك فوق 5270 نقطة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.85 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.93 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و925.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.84 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و400.46 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 511.8 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 32.2 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5270 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5272.8 نقطة، منخفضاً بـ0.65%. وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 9.4%.

وصعدت أسهم الأسمنت الوطنية 7.3%، ووطنية إنترناشيونال 3.3%، وسبينس 2.8%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي التجاري 8.9%، وبي إتش إم كابيتال 7.01%، والمزايا القابضة 5.5%، وأجيليتي للمخازن 3.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 55.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 174.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 119 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.23% إلى مستوى 9555.97 نقطة خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 249.4 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 156.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 100.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 6.2%، والإمارات لقيادة السيارات 4.5%، والبنك التجاري الدولي 3.8%، والشارقة للأسمنت 3.3%، في حين انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 5.88%، وإشراق للاستثمار 3.3%، وفينكس كروب 2.3%، وأمريكانا للمطاعم 2.2%.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 1.2%، وقطر 0.12%، بينما صعدت بورصة مسقط 0.31%، والكويت 0.10%، في حين أغلق مؤشر بورصة البحرين مستقراً، وقررت البورصة المصرية أن يكون الخميس الموافق 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية الأحد الموافق 4 مايو 2025.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.1% ليغلق عند 11544 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ 3 أسابيع، وبتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال.

وانخفض سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 96.50 ريالاً و34.90 ريالاً على التوالي. وهبط سهم «أكوا باور» بأكثر من 2% عند 314 ريالاً، وأسمنت السعودية عند 43.40 ريالاً بتراجع 6%.

والمطاحن الحديثة عند 37.60 ريالاً بتراجع 4%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وأغلقت أسهم دار الأركان، وتوبي، والبنك الأول، وإعمار، وسينومي ريتيل، والأبحاث والإعلام، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 3 و5%.

في المقابل، صعد سهم التعاونية بأكثر من 5% عند 146 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

3.85

تريليونات درهم رسملة الأسهم المحلية

1.84

مليار درهم سيولة سوقي دبي وأبوظبي

55.6

مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي