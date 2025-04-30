صعود الأسهم العالمية مع تلميح إلى اتفاق تجاري

شهدت مؤشرات الاسهم العالمية أمس صعودا جماعيا مع تلميح وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اتفاق تجاري قادم، وارتفع مؤشر داو جونز 400 نقطة أي بنسبة 1%، مسجلاً أعلى مستوى في الجلسة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد ارتفع بنسبة 1%، مما يضعه على الطريق نحو الإغلاق بيومه السادس على التوالي من المكاسب.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك المركب ارتفع بنسبة 0.6%.وقال لوتنيك لشبكة سي إن بي سي بعد الظهر: «لقد توصلت إلى اتفاق، لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم، وهو ما أتوقعه قريبًا»، دون تسمية البلد.

وكان تسبب القلق الناجم عن غموض الرؤية بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الضغط بشكل طفيف على «وول ستريت».

وفي المقابل ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً مع تقييم المستثمرين لسلسلة من أرباح الشركات ومراقبة التحركات المحتملة للرسوم الجمركية، إضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية رئيسية، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 %، لكنه اتجه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي.

كما ارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى باستثناء «فاينانشال تايمز» البريطاني، وانخفض 0.1 % مع تراجع سهم شركة «بي.بي» 3.3 %، بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن أرباح الربع الأول، التي جاءت دون التوقعات.

وقال مسؤولون، إن إدارة ترامب ستتحرك لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال تخفيف بعض الرسوم على قطع غيار السيارات المصنعة محلياً.

وشهدت الأسواق استقراراً نسبياً في الأسابيع القليلة الماضية، بفضل التفاؤل حيال إمكانية إبرام صفقات.