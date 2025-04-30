الأسهم القيادية ترفع مؤشر دبي فوق 5240 نقطة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 0.48% أو ما يعادل 24.83 نقطة، محلقاً عند 5241.3 نقطة، عند أعلى مستوى في 7 أسابيع، ليربح السوق 3.9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 918.46 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 922.37 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 11.94%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 137.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.38% ليغلق عند 13.20 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 68.46 مليون درهم، مستقراً عند 7.5 دراهم، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 63.8 مليون درهم صاعداً 1.57% مغلقاً عند 12.95 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 0.74%، و«ديوا» 0.75%، وارتفعت أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 11.94، و«الإسمنت الوطنية» 5.76%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 5.65%، و«الاستشارات المالية الدولية» 2.97%.

في المقابل تراجعت أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 7.7%، و«أمان» 2.26%، و«دو» 1.8%، و«شعاع كابيتال 1.6%». واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 47.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 223.8 مليون درهم مقابل مبيعات 176.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.63% إلى 9527.50 نقطة، ليربح السوق 13 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 333.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 218.95 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 157.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 14.85%، و«الإمارات للتأمين» 11.1%، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 6.09%، وبنك أم القيوين الوطني 5.56%، فيما انخفضت أسهم «مجموعة أرام» 9.3%، و«إن إم دي سي» 3.4%، و«ملتيبلاي» 3.2%، و«برجيل» 2.56%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 17 مليار درهم مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.832 تريليونات درهم أول من أمس إلى 3.849 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.927 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و922.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 2.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و482.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 950.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 36.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية صعدت بورصات الكويت 0.31%، وقطر 0.21%، ومسقط 0.14%، والبحرين 0.55%، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.33%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.09%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.33%، ليغلق عند 11746 نقطة، وبتداولات بلغت 6.9 مليارات ريال. وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 25.65 ريالاً، و98.70 ريالاً على التوالي.

وأغلق سهم أكوا باور عند 321.60 ريالاً منخفضاً 2%، وهبط سهم كيان السعودية بنسبة 3% عند 5.83 ريالات، واختتمت أسهم مجموعة تداول، ومسار، ومرافق، ومصرف الإنماء، وبترورابغ، والبحر الأحمر، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%. في المقابل تصدر سهم العربية ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 131.20 ريالاً، وصعد سهم الخزف السعودي بنسبة 3% عند 27.85 ريالاً.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات، أمس، جلسة منتصف الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة.