سوق دبي الأفضل أداءً خليجياً منذ بداية العام

حقق سوق دبي المالي أداء قوياً منذ بداية العام، وتصدّر مكاسب البورصات الخليجية أول 8 أشهر.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي 17.54% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 6063.61 نقطة في آخر جلسات أغسطس، وربح رأس ماله السوقي نحو 132 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 1.039 تريليون درهم بآخر جلسات أغسطس 2025.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.7 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 48.84 مليار درهم مقابل 43.17 مليار مبيعات. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 7.17% منذ بداية العام ليغلق عند 10094.67 نقطة، بمكاسب 56 مليار درهم.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة منذ بداية 2025، وربح رأسمالها السوقي ما يفوق 239 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.907 تريليونات درهم منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 4.146 تريليونات درهم أمس منها 3.107 تريليونات درهم للأسهم في سوق أبوظبي و1.039 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.