الأسهم الأوروبية والآسيوية تغلق على ارتفاع والأمريكية تفقد مكاسبها قبيل صدور بيانات اقتصادية



تباين أداء الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث واصلت الأسهم الأوروبية والآسيوية مكاسبها مع ارتفاع معظم المؤشرات الفرعية، إذ ظل المستثمرون متفائلين إزاء تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل صدور بيانات اقتصادية وإعلان أرباح عدد من الشركات هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.5% مسجلاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ يناير.

وأظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125 بالمئة، مما يشير إلى استعدادها لتهدئة الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأحد، تأكيد الرئيس دونالد ترامب بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. ونفت بكين في وقت سابق إجراء أي محادثات.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس «هناك تحسن في المزاج العام تجاه احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وأضافت «ما دمنا نرى التزام ترامب بموقف أقل عدوانية، فإن ذلك يمكنه أن يزيد التفاؤل».

وقاد مؤشر الرعاية الصحية المكاسب إذ قفز 1.3 بالمئة مدعوماً بصعود سهم نوفو نورديسك الدنماركية لتصنيع الأدوية 2.6 بالمئة.

كما صعد مؤشر البنوك الأوروبية واحداً بالمئة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقارير عن التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة. ومن المتوقع صدور تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

من المقرر أن تعلن بنوك إتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال ودويتشه وباركليز أرباحها هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أيضاً هذا الأسبوع إعلان أرباح أربع شركات تكنولوجيا عملاقة هي أبل ومايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز.

الأسهم الأمريكية

وفقدت الأسهم الأمريكية المكاسب التي حققتها في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، في بورصة وول ستريت بنيويورك مع بداية أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية التي ستؤثر على السوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% في أواخر التعاملات الصباحية بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في بداية التعاملات، بعد أسبوعٍ مربحٍ في ظلّ تقلباته التي أربكت المستثمرين لأسابيع. كان عدد الرابحين أكبر بقليل من الخاسرين، لكن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تتراجع وتُثقل كاهل المؤشر.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.1% بحلول الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ارتفاعه بواقع 207 نقاط في بداية التعاملات. كما فقد مؤشر ناسداك المجمع مكاسبه المبكرة ليتراجع بنسبة 9. 0% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في مستهل التعاملات.

وكان الهدوء النسبي في بداية التعاملات بمثابة استراحة للسوق بعد تقلبات تاريخية جاءت مع تزايد الآمال في تراجع الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية. وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائره خلال الأسابيع الأخيرة إلى النصف تقريباً بعد أن كان قد انخفض بنحو 20% عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام. وتعلن أمازون وآبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت عن أحدث نتائجها المالية خلال الأسبوع الحالي.

وسيشهد الأسبوع الحالي صدور تقارير أرباح من بعض أكبر الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بما في ذلك أمازون وآبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت. ويؤثر أداء هذه الشركات بشكل كبير على السوق، إذ تضخمت أسهمها لتصبح الأكبر حجماً بلا منازع.

وإلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يُقدم المسؤولون التنفيذيون من شركات مثل كاتربيلر وإكسون موبيل وماكدونالدز مؤشرات على توقعاتهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية. وقد خفضت العديد من الشركات في مختلف القطاعات مؤخراً تقديراتها للأرباح، أو سحبت توقعاتها بالكامل، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث نتيجة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

وقالت سافيتا سوبرامانيان، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا، «سمعنا المزيد من الخطط لتخفيف آثار الرسوم الجمركية مقارنةً بالأشهر السابقة ومقارنةً بعام 2018» من الشركات الأمريكية، بما في ذلك الطلب المسبق، ونقل الإنتاج، وزيادة أسعار منتجاتها. لكنها ذكرت أيضاً في تقرير أنها ترى «بعض مؤشرات التوقف: لا توظيف/ لا تسريح، لا مشاريع جديدة / لا إلغاءات، إلخ».

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة، اليوم الاثنين، مدفوعاً بأسهم قطاع السيارات بعدما أعلنت تويوتا موتور أنها تدرس الاستثمار في شركة تويوتا إندستريز، وهي مورد رئيسي لقطع الغيار.

وارتفعت المعنويات عموماً بفضل مؤشرات على حدوث انفراجة في الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتقدم المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 35839.99 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع المؤشر إلى 36075.26 نقطة ليتجاوز مستوى 36 ألف نقطة لأول مرة منذ أول أبريل.

ولم يحقق المؤشر القياسي سلسلة مكاسب لأربعة أيام متتالية منذ يناير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9%.

وقال ترامب يوم الجمعة أيضاً إن اتفاقية الرسوم الجمركية مع طوكيو باتت وشيكة للغاية، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وقال ماكي ساوادا المحلل في نومورا «السبب وراء كل شيء هو مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتفاؤل المتزايد في هذا الشأن يدعم أسواق الأسهم».

وقفز المؤشر الفرعي لقطاع معدات النقل 3.1% ليكون الأفضل أداء بين 33 قطاعاً ببورصة طوكيو.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.6% بعدما أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أنها تدرس الاستحواذ على تويوتا إندستريز.

وصعد سهم تويوتا إندستريز بالحد الأقصى اليومي البالغ 23% عند الإغلاق، بعد أن توقف التداول على السهم معظم اليوم بسبب الطلب الزائد.

وكان سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا، من بين أبرز الخاسرين بتراجعه 4.8% بعدما أعلنت الشركة توقعات أرباح أقل من تقديرات المحللين.