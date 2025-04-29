سوق دبي يحلّق عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 1.04% أو ما يعادل 53.86 نقطة، محلّقاً عند 5216.47 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع، ليربح السوق نحو 9 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 909.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 918.46 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.2%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 111.57 مليون درهم مرتفعاً 1.54% ليغلق عند 13.15 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 76.7 مليون درهم مرتفعاً 0.49% ليقفل عند 20.25 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 55.4 مليون درهم صاعداً 2.8% مغلقاً عند 12.75 درهماً.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي فهي: «الوطنية للتأمينات العامة» تراجع بنسبة 9.2%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 5.3%، و«مصرف السلام السودان» 2.49%، و«أمان» بنسبة 3.12%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أجيليتي للمخازن» 4.7%، و«الإمارات للاستثمار» 3.8%، و«طلبات» 3.73%، و«تبريد» 3.53%، و«دبي الإسلامي» 0.67%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 17.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 282.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 265 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.81% إلى 9467.67 نقطة ليربح السوق 14 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 228.25 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 170.85 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 135.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أمريكانا للمطاعم» 5.02%، و«أدنوك للإمداد» 5%، و«حياة للتأمين» 5%، و«أبوظبي لبناء السفن» 4.88%، في المقابل، تراجعت أسهم «أم القيوين للاستثمارات» 8.26%، و«جلفار» 3.5%، و«فينكس كروب» 2.9%، و«بيور هيلث القابضة» 2.4%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي جاوزت 23 مليار درهم مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.809 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.832 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.914 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و918.46 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.22 مليار درهم، موزعة بواقع 1.68 مليار درهم في سوق أبوظبي، و544.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 807.8 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 42.85 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.24%، وقطر 0.34%، ومسقط 0.30%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.30% والبحرين 0.47%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.5%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.24% ليغلق عند 11785 نقطة، وبتداولات 6.5 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي 1% عند 98.90 ريالاً، واختتمت أسهم «جبل عمر»، مجموعة «إم بي سي»، و«الموسى»، و«الزامل للصناعة»، و«كابلات الرياض»، والدريس، ومجموعة «صافولا» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5%.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو» بأقل من 1% عند 25.75 ريالاً، وأغلق سهم «أسمنت العربية» عند 25.50 ريالاً متراجعاً 3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة.