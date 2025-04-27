«الأخضر» يزين أسواق الأسهم العالمية في نهاية أسبوع مضطرب

محمد فرج ومحمد أبوزيد

شهدت الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل الجاري رياحاً مواتية، وأخرى معاكسة؛ ما بين رسائل دعم تبشر بانحسار التوترات التجارية، التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحات ضاغطة على الأسواق، ومثيرة لمزيد من الشكوك من جانب المسؤولين في كل من واشنطن وبكين. كل ذلك علاوة على التأثيرات المرتبطة بموسم نتائج الأعمال عن الربع الأول من العام، ففي مشهد يعكس التقلبات الحادة، التي تمر بها الأسواق العالمية، أعاد بصيص من الأمل في تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض الحيوية إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، بما في ذلك الأصول عالية المخاطر.

ومع تقارير تفيد بإعلان شركات تلقيها إشعارات رسمية حول إعفاء الصين لبعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، التي كانت تبلغ 125 % ارتسمت ملامح تهدئة محتملة في النزاع التجاري الأكبر في العالم، في خطوة فسرتها الأسواق بأنها محاولة واضحة من الطرفين لتخفيف التوترات، وبالتزامن مع تصريحات ترامب، التي تحدث فيها عن محادثات تجارية مع بكين، رغم نفي الصين وجود أي محادثات جارية.

ورغم أن الأسواق تنفست الصعداء إلا أن الأسبوع لم يكن سهلاً على المستثمرين، خاصة مع اللغط الذي أثير حول مواقف الرئيس الأمريكي أيضاً تجاه البنك المركزي، وهي المواقف التي أثارت مخاوف حول استقلالية الفيدرالي، فقد طالب ترامب رئيس بنك الاحتياطي بخفض الفائدة، ولوّح مسؤولون بإدارته إلى دراسة إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، قبل أن يتراجع لاحقاً عن تلك التهديدات ويقول إنه لا ينوي إقالته، بعد رد فعل السوق العنيف، الذي ترجم تلك التصريحات لتراجعات واسعة.

مكاسب أسبوعية ثانية

ففي «وول ستريت» سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة ارتفاعات أسبوعية جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، وقد قاد المكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي ارتفع بنحو 4.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 5525.21 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 6.7 %، مختتماً تعاملات الأسبوع عند 17382.94 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.5 % عند 40113.50 نقطة.

وحتى الآن منذ بداية أبريل يسجل «داو جونز» انخفاضاً بنسبة 4.5 %، كذلك «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 1.5 %، فيما يسجل «ناسداك» ارتفاعاً منذ بداية الشهر على نحو طفيف.

ودفعت أسماء التكنولوجيا الكبرى السوق خلال تعاملات الأسبوع. وسجلت أسهم «ألفابت» ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 6.84 %، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المالكة لـ«جوجل» و«يوتيوب» عن نتائج تفوق التوقعات، بربحية سهم 2.81 دولار (مقارنة بتوقعات عند 2.01)، وإيرادات بلغت 90.23 مليار دولار (مقارنة بتوقعات بقيمة 89.12 مليار دولار).

ورغم نتائج الأعمال الأقل من المتوقع بالنسبة لـ «تسلا» إلا أن أسهم صانعة السيارات الكهربائية سجلت ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 18 % في أفضل أداء أسبوعي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وبعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عن أنه سوف يقضي وقتاً أقل في إدارة كفاءة الحكومة بدءاً من الشهر المقبل.

وبالنسبة لأسهم «أبل» فقد سجلت ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة

6.24 %، كذلك ارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 9.49 % في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل، وارتفعت أسهم «ميتا» بنسبة 9.13 %. ويوم الجمعة، أظهر التعديل النهائي لاستطلاع ثقة المستهلك (الصادر عن جامعة ميشيغان) تحسناً طفيفاً مقارنة بالقراءة الأولى لشهر أبريل، ليسجل 52.2 نقطة، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 50.7، كما تراجعت كذلك توقعات التضخم خلال عام واحد إلى 6.5 %، لكنها لا تزال الأعلى منذ نوفمبر 1981.

أعلى مستوى في 3 أسابيع

وسجل المؤشر الأوروبي ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، بعدما أنهت الأسهم الأوروبية آخر جلسات الأسبوع عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ودعمت العديد من العوامل هذه الارتفاعات على رأسها المؤشرات الإيجابية المرتبطة باحتمالات التهدئة فيما يخص الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين (أكبر اقتصادين في العالم). ووفق حسابات «البيان» ارتفع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 2.77 % خلال الأسبوع منهياً التعاملات عند مستوى 520.45 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر «داكس» الألماني فسجل ارتفاعاً بنحو

4.89 % خلال الأسبوع المُنتهي في 25 أبريل، ليختتم التعاملات عند النقطة 22242.45، كذلك ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 3.44 % منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 7536.26 نقطة.

وفي المملكة المتحدة أنهى مؤشر «فوتسي» تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.69 % ومختتماً التعاملات عند مستوى 8415.25 نقطة.

ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق في بداية الأسبوع تحت ضغط تصريحات ترامب بخصوص الفيدرالي الأمريكي استطاعت المؤشرات الأوروبية الحفاظ على مكاسبها.

وسجل مؤشر الموارد الأساسية الفرعي ارتفاعاً بنسبة 5.2 % خلال الأسبوع، بدعم من ارتفاع أسعار النحاس مع تراجع التوترات التجارية نسبياً، كما شهد مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار ارتفاعاً بنحو 5.7 % في أسبوع.

وخلال الأسبوع تأرجحت الأسهم بين رسائل متضاربة، بعضها يحمل مؤشرات تهدئة، والبعض الآخر يعيد إشعال القلق. وبين شد وجذب يبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي إشارة جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة المعقدة بين واشنطن وبكين. حزمة اقتصادية طارئة وفي اليابان ارتفع مؤشر «نيكاي» خلال تعاملات الأسبوع، بدعم من إعلان حكومة طوكيو عن حزمة اقتصادية طارئة جديدة، لتخفيف الضغوطات على الصناعات والأسر في ظل المخاوف المرتبط بتداعيات الرسوم الجمركية. وأنهى المؤشر الياباني «نيكاي» تعاملات الأسبوع عند النقطة 35705، وبما يشكل مكسباً أسبوعياً تصل نسبته إلى 2.8 %، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 2.7 % خلال الأسبوع، مختتماً التعاملات عند مستوى 2628 نقطة.