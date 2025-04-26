50 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 50 مليار درهم في 5 جلسات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.809 تريليونات درهم أمس منها 2.900 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و909.4 مليارات درهم في دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع تخطت 9 مليارات درهم، منها 6.58 مليارات درهم في أبوظبي، و2.44 مليار درهم في سوق دبي.

وواصل سوق دبي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث، مرتفعاً 1.29% في 5 جلسات بمكاسب 17 مليار درهم وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 909.4 مليارات أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الإثمار القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 10.6%، وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 9.96% واكتتاب القابضة 8.9%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 231.8 مليون درهم في 5 جلسات حصيلة مشتريات بقيمة 1.03 مليار درهم و793.4 مليون درهم مبيعات.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.23% إلى 9391.83 نقطة بمكاسب 33 مليار درهم في أسبوع. وتماسكت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث انخفض سوق أبوظبي 0.35% بسيولة 1.4 مليار درهم، بينما تراجع سوق دبي 0.64% بسيولة 436.8 مليون درهم.