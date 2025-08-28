«وول ستريت» تقيّم «زلزال الفيدرالي» وتوجهات الذكاء الاصطناعي

تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت، خلال تداولات أمس، في انتظار تداعيات زلزال الفيدرالي الأمريكي الذي يحدد استقلاليته، وتوجهات شركات الذكاء الاصطناعي بعد تقرير أرباح إنفيديا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 0.2%، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 3.7 نقاط أو ما يعادل 0.06%، فيما هبط المؤشر ناسداك المركب 17.9 نقطة أو ما يعادل 0.08%.

ورغم إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوة مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك، إلا أن الأسواق لا تزال تراقب تداعيات هذا القرار، خاصة مع إعلان محامي كوك الطعن قضائياً ضد القرار.

هذا وارتفع سهم «كوهلز» بوتيرة حادة، بعد أن حققت سلسلة متاجر الملابس والأزياء الأمريكية نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، رغم استمرار تراجع المبيعات وسعيها لتعيين رئيس تنفيذي جديد.

صعد السهم بنسبة 20.17% إلى 15.67 دولاراً، بعد أن كشفت «كوهلز» عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 153 مليون دولار، أو 1.35 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في الثاني من أغسطس، مقارنة بـ 66 مليون دولار أو 59 سنتاً في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بقيمة 56 سنتاً مقابل التوقعات عند 29 سنتاً، فيما بلغت الإيرادات الفصلية 3.35 مليارات دولار، متفوقة على تقديرات بلغت 3.32 مليارات دولار.

أوروبا

وتباين أداء الأسهم الأوروبية في وقت يقيم فيه المستثمرون المخاطر السياسية في فرنسا ونتائج الأعمال المالية لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة «إنفيديا».

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.09%، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.44%، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، إثر مخاوف من انهيار محتمل لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ما أدى إلى موجة بيع في الأصول الفرنسية.

فيما تراجع مؤشر «داكس الألماني بنسبة 0.41%، ونزل مؤشر «فايننشال تايمز» 0.11%.

وصعدت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بنسبة تتراوح بين 0.1 و 0.3%. وصعد سهما شركتي أورستيد ونوفو نورديسك بنسبتي 3.5 و2% على الترتيب.

اليابان

أغلق مؤشر نيكاي الياباني أمس، على ارتفاع بدفعة من صعود سهم أدفانتست.

وصعد مؤشر نيكاي، المدرج عليه شركات تكنولوجيا كبرى، 0.3% ليغلق عند 42520.27 نقطة، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تراجع 0.07% إلى 3069.74 نقطة. وزاد سهم أدفانتست 4.49% ما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

كما قفز سهم نيكون المصنعة للكاميرات 20.74% إلى 1746.5 يناً، وهو حد يومي للارتفاع، بعد أن ذكرت بلومبرغ أن شركة إيسيلور لوكسوتيكا للعدسات والنظارات تبحث أمر صفقة محتملة لزيادة حصتها في الشركة.

وشهدت أغلب أسهم شركات السيارات تراجعاً، وخسر سهم هوندا 0.48%، وميتسوبيشي موتورز 1.95%، بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 30%.

لكن سهم تويوتا عوض بعض الخسائر المبكرة وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.21%. وهبطت أسهم البنوك ومؤسسات مالية أيضاً وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.99%، وسهم سوميتومو ميتسوي 0.85%.