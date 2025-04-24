«وول ستريت» تنتعش وتراهن على نتائج الأعمال وانفراجة الحرب التجارية

ارتفعت المؤشرات الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، الخميس، وسط تقييم المستثمرين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال وسط آمال بانفراجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين عقدتا محادثات، أمس، للمساعدة في إنهاء الحرب التجارية الدائرة.

وقال ترامب للصحافيين: عقدنا اجتماعات هذا الصباح، ونجتمع مع الصين، في ظل نفي الصين وجود أي مفاوضات على الإطلاق بشأن الاقتصاد والتجارة مع الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، خلال التعاملات 390.57 نقطة أو 0.99 % إلى 40003.34 نقاط، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.76 % %إلى 5470.46 نقطة ومؤشر ناسداك المركب 2.35 % إلى 17102.46 نقطة.

ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية من «ألفابت» و«إنتل» عقب الإغلاق، مع متابعة تصريحات مسؤولي شركات التكنولوجيا حول تأثير الحرب التجارية الحالية بين أكبر اقتصادين في العالم على أعمالهم.

وارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الاضطرابات التجارية رغم تبني الولايات المتحدة نهجاً تجارياً أقل تشدداً، خاصة فيما يتعلق بالصين وقطاع صناعة السيارات.

وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.36% إلى 518 نقطة عند الإغلاق، بدعم من أداء إيجابي لغالبية القطاعات.

وفي حين استقر مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني عند 8407 نقاط، ارتفع نظيراه «داكس» الألماني 0.47% إلى 22064 نقطة، و«كاك» الفرنسي 0.27% إلى 7502 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي للأسواق الأوروبية بدعم من ارتفاع نظيراتها العالمية مع هدوء المخاوف المتعلقة بالصدام التجاري بين أمريكا والصين.

وأفادت تقارير صحافية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنحو النصف، تزامناً مع إدلاء ترامب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت بعدة تصريحات تشير إلى رغبة واشنطن في تهدئة التوترات مع بكين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين عقدتا محادثات، أمس، للمساعدة في إنهاء الحرب التجارية الدائرة.

وقال ترامب للصحافيين: «عقدنا اجتماعات هذا الصباح، ونجتمع مع الصين».

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وصعد نيكاي 0.5 % عند 35039.15، قرب أدنى مستوى للجلسة، لكنه ظل فوق مستوى 35 ألفاً، الذي يعتبر مهماً للمعنويات، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3%.