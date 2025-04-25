سوق دبي يتماسك قرب 5200 نقطة بسيولة 626 مليون درهم

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.817 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.904 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و912.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.96 مليار درهم في سوق أبوظبي، و626.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 874.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 47.3 ألف صفقة.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5200 نقطة، بدعم أداء قطاع الاتصالات الذي ارتفع 3.12%، ليغلق مؤشر السوق عند 5195.82 نقطة، منخفضاً بـ 0.18%.

وتصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 9%، وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 7.97%، والإسمنت الوطنية 6.65%، وسلامة 3.36%.

وإعمار للتطوير 1.2%، والإمارات دبي الوطني 0.25%، فيما تراجعت أسهم أمان 7.65%، والمزايا القابضة 4.76%، وبنك السلام - البحرين 3%، والفردوس القابضة 2.13%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 64.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 263.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 199.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.08% إلى مستوى 9424.93 نقطة خلال جلسة أمس. وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 247.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 239.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 174.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم جلفار 14.4% بالحد الأقصى، وبرجيل القابضة 9.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.5%، وملتيبلاي 7.4%، في المقابل، انخفضت أسهم الإمارات للتأمين 9.9%، ومجموعة آرام 6.25%، وإي سفن- أذونات 6.01%، وحياة للتأمين 5.62%.

الأسواق الخليجية

وعلى مستوى البورصات الخليجية، صعد «تاسي» السعودي 0.71%، والكويت 0.54%، وقطر 0.23%، والبحرين 0.74%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.38%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.71% ليغلق عند 11764 نقطة، وبتداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، وسابك، بنسبة 1% عند 98.20 ريالاً و62 ريالاً على التوالي، وصعد سهم دراية بنسبة 8% عند 30.95 ريالاً، وسط تداولات نشيطة بلغت نحو 8 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 240 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت سياسة التوزيعات للسنوات الثلاث المقبلة، وتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بواقع 0.325 ريال للسهم (القيمة الاسمية للسهم 2 ريال).

وتصدر سهم صناعة الورق ارتفاعات الجلسة بنسبة 10%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك الرياض، والبنك الأول، والعربي الوطني، بنسب تراوح بين 1 و2%.

مصر

قررت البورصة المصرية أن يكون يوم أمس إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية بعد غدٍ وأن يكون الخميس الموافق 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية الأحد الموافق 4 مايو 2025.