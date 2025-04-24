سوق دبي فوق 5200 نقطة بمكاسب 13.5 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ1.38% أو ما يعادل 70.9 نقطة، محلّقاً عند 5205.34 نقاط، وهو أعلى مستوى له في 6 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 7 مارس الماضي، ليربح السوق ما يناهز 13.5 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 900.65 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 914.15 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «المزايا القابضة» بالحد الأقصى عند 0.945 درهم، ليقود ارتفاعات 38 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 178.4 مليون درهم مرتفعاً 3.64% ليغلق عند 12.8 درهماً، تلاه «طلبات» بسيولة 100.44 مليون درهم مرتفعاً 3.8% ليقفل عند 1.36 درهم، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 63.4 مليون درهم صاعداً 5.5% ليغلق عند 12.5 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الإمارات دبي الوطني 2.5%، وديوا 0.75%، وسالك 0.58%. في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 9.9%، والاستشارات المالية الدولية 8.2%، والإثمار القابضة 2.9%، ودبي للمرطبات 1.48%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة الأربعاء، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 102.93 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 325 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 222.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سياق متصل، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.73% إلى مستوى 9324.13 نقطة، ليربح السوق نحو 18 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 162.83 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 131.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 108 ملايين درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم ملتيبلاي 7.35%، والدار العقارية 3.56%، وألفا ظبي القابضة 2.4%، وأدنوك للغاز 0.65%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، وإشراق للاستثمار 3.07%، وسوداتل للاتصاﻻت 1.85%، وجلفار 1.57%.

المكاسب والسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي ناهزت 31.5 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.764 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.795 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.881 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و914.15 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.95 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و653.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 696.6 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.82%، والكويت 0.51%، وقطر 0.96%، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.03%، والبحرين 0.26%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ2.58%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.82% ليغلق عند 11681 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.75 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، وإس تي سي، والبنك الأول، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، وعلم، والمراعي بنسب تراوح بين 1 و4%. وارتفع سهم أسمنت اليمامة بنسبة 3% عند 36.95 ريالاً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 إلى 142.1 مليون ريال، في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 97.40 ريالاً.

مصر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه. وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 39462 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 14103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 9227 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط .