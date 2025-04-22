موجة بيع تعيد الأسهم العالمية إلى الارتفاع



عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الصعود مجدداً بعد موجة بيع مكثفة عقب تراجعات حادة شهدتها خلال تداولات أول من أمس، ففي «وول ستريت»، ارتفعت المؤشرات الرئيسية مع تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج الشركات بعد أن صعد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ما أدى لموجة بيع حادة في الجلسة السابقة. وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.66 %، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.52 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.72 %.

كذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية متجنبة التوترات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.25 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.41 %، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.64 %، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.56 %.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية مستمرة لدى المستثمرين مع عودتهم من عطلة طويلة. وهيمنت الضبابية على بداية الأسبوع بعد أن كرر ترامب انتقاداته لباول للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بسرعة، ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته وأدى إلى موجة بيع حادة في «وول ستريت».

وعوض مؤشر «نيكاي» الياباني بعض خسائره المبكرة، لكنه أغلق منخفضاً مع شراء المستثمرين للأسهم المحلية وسط هروب أوسع نطاقاً من الأصول الأمريكية، وانخفض المؤشر 0.17 %. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مساره ليغلق مرتفعاً 0.13 %.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»: أظهر مؤشر «نيكاي» قوته اليوم حتى مع ارتفاع الين. وأضاف: كان المستثمرون يبحثون عن شيء يشترونه باستخدام الأموال النقدية المحتفظ بها من عمليات بيع الأسهم الأمريكية.