تعاون بين «ريم للتمويل» و«أبوظبي للأوراق المالية»

وقّعت «ريم للتمويل» وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقيتين تهدفان إلى تمكين المزيد من المستثمرين من الوصول إلى الاكتتابات الأولية وتداول الأوراق المالية في السوق، وتهدف الخطوة إلى جعل عملية التداول أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين.

ووفق بيان صحفي صدر أمس، تم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل حضره عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن جانب «ريم للتمويل» حمدان الدهماني، رئيس مجلس الإدارة، وفارس اليبهوني الظاهري، عضو مجلس الإدارة، وسراج فيضي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكّين إنشاء رقم المستثمر الوطني بشكل فوري عبر المنصة الرقمية لريم للتمويل، حيث سيتمكن العملاء من إصدار رقم المستثمر المطلوب للتداول في سوق أبوظبي مباشرة عبر تطبيق ريم للتمويل، ما يقدم عملية انضمام سلسة تعكس دور «ريم للتمويل» في أن تصبح بنكاً محلياً رقمياً رائداً.

وبموجب الاتفاقية الثانية تعين «ريم للتمويل» كجهة مستلمة لاكتتابات الطرح العام الأولي، حيث سيتمكن المستثمرون من الاشتراك في الاكتتابات عبر سوق أبوظبي مباشرة من خلال تطبيق «ريم للتمويل»، مع إتاحة خيار التمويل بالهامش لدعم مشاركتهم.