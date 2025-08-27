سوق دبي يغلق فوق 6100 نقطة بسيولة 1.25 مليار درهم

استحوذت 4 أسهم وهي: «إعمار العقارية»، و«ديوا»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة ناهزت 690.2 مليون درهم، بما يعادل 55.2% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 1.25 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي فوق 6100 نقطة، بدعم بعض الأسهم القيادية، مغلقاً عند 6103.12 نقاط، منخفضاً بـ0.53%.

وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 8.8%، واكتتاب القابضة 5.1%، وأملاك للتمويل 3.24%، ودو 2.8%، في حين انخفضت أسهم النعيم القابضة للاستثمارات 8.3%، وأمانات القابضة 5.13%، ومساكن دبي ريت 3.5%، والإمارات ريم للاستثمار 2.64%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 45.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 418.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 373.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10167.02 نقطة، متراجعاً 0.39%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 454.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 239.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 188.8 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الشركة آيبيكس للاستثمار بقيمة 364.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 82 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 4.45 دراهم للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم مجموعة أرام 14.7% بالحد الأقصى، وبنك أم القيوين الوطني 2.3%، وحياة للتأمين 2.3%، وأم القيوين للاستثمارات 1.84%، في حين تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 9.84%، والوثبة الوطنية للتأمين 9.3%، وهيلي القابضة 4.47%، وإي سفن 3.8%.

الرسملة والسيولة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.17 تريليونات درهم بختام جلسة أمس، موزعة بواقع 3.125 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.045 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.7 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.46 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.25 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 949.3 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت معظم البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.21%، والكويتي 0.73%، والبحرين 0.34%، في حين ارتفعت بورصتا قطر 0.99%، ومسقط 0.09%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.26%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.21% ليغلق عند 10875 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 7.3 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وبي إس إف، وبنك البلاد، ودار الأركان، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والمجموعة السعودية، والمراعي، وبنك الجزيرة، والبحري، وأكوا باور، بنسب تراوح بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم الأبحاث والإعلام ارتفاعات السوق بنسبة 8% عند 181.80 ريالاً، وارتفع سهما العربية بنسبة 4% عند 91.8 ريالاً، ومجموعة إم بي سي بـ5% عند 30.98 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 6.1 مليارات جنيه، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.464 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 35358 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 43474 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 15889 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن منخفضاً 0.03% إلى 2959.1 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.3 ملايين دينار، مقارنة مع 5.9 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

واستقرت البورصة الأردنية وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وقيمة تداول جيدة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.28 بالمئة، وسهم البنك العربي 0.51 بالمئة، وسهم مناجم الفوسفات 0.1 بالمئة، في حين ارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.38 بالمئة.