سهم «إيكوستار» يقفز 77 % بعد صفقة بـ23 مليار دولار مع «إيه تي آند تي»

قفز سهم «إيكوستار» بوتيرة حادة، أمس، بعدما أعلنت «إيه تي آند تي» عن توصلها إلى اتفاق لشراء تراخيص ترددات لاسلكية من الشركة مقابل نحو 23 مليار دولار نقداً بالكامل.

وقفز سهم مزودة تكنولوجيا الاتصالات والشبكات بأكثر من 77% إلى 52.96 دولاراً خلال التداولات.

وقالت «إيه تي آند تي»، في بيان، إن الصفقة ستضيف نحو 50 ميجاهرتز من ترددات النطاقين المتوسط والمنخفض إلى شبكتها، تغطي أكثر من 400 سوق في أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه من المقرر إتمام الصفقة بحلول منتصف 2026، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية، كما أبرمت الشركتان اتفاقاً منفصلاً لتوسعة شراكتهما في خدمات الشبكات، بما يسمح لـ«إيكوستار» بالعمل مشغلة شبكات جوالات هجينة، وتقديم خدمات تحت العلامة التجارية «بوست موبايل».