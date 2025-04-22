تراجع الأسهم الأوروبية بعد العودة من عطلة عيد الفصح

تراجعت غالبية المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعد العودة من عطلة عيد الفصح، ووسط استمرار التوترات المحيطة بالاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية.

وهبط المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.65% عند 503 نقاط، في تمام الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وسط ضغوط من قطاعات التكنولوجيا والسيارات والسفر والترفيه.

وفي حين استقر "فوتسي 100" البريطاني عند 8270 نقطة، انخفض "كاك 40" الفرنسي 0.75% عند 7230 نقطة، وتراجع "داكس" الألماني 0.5% عند 21097 نقطة.

وفي ظل المخاوف قائمة بشأن تصاعد الحرب التجارية عالميًا، انتقد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" مجددًا، محذرًا من تباطؤ النشاط الاقتصادي إذا لم يخفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تجري رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" خلال وقت لاحق اليوم، قبل صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو.