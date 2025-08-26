هبوط الأسهم اليابانية ومؤشر نيكاي بأدنى مستوى في أسبوعين

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية الثلاثاء، مع تسجيل عائد السندات العشرية أعلى مستوى في 17 عاماً، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.95% عند إغلاق إلى 42394 نقطة، بعدما لامس 42137 نقطة، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.1% عند 3071 نقطة.

ولامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 عند 1.625%، فيما محت العملة الأمريكية خسائرها أمام نظيرتها اليابانية لتتداول عند 147.69 يناً خلال التعاملات بعدما تراجعت إلى 147 يناً.

كما تراجع سهم «فاست ريتيلنج»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 1.45%، وانخفض سهما «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي، فيما هبط سهم «نيسان» 6.25% بعد إعلان «مرسيدس-بنز» خططها لبيع حصتها.

وقال رئيس «سوزوكي موتور»، إن الشركة ستستثمر 700 مليار روبية (8 مليارات دولار) في الهند على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، لزيادة الإنتاج، وإطلاق طرز جديدة، والدفاع عن حصتها السوقية في ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.