الدولار يلامس أدنى مستوى في 3 سنوات

شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في سعر صرف الدولار، ليلامس أدنى مستوى له منذ عام 2022، في ظل عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية بسبب مخاوف إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وخلال تعاملات الاثنين، انخفض مؤشر الدولار ـ الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة ـ بنسبة 1.25% إلى 98.12 نقطة، بعدما لامس أدنى مستوى منذ مارس 2022 عند 97.92 نقطة في وقت سابق.

بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.3% إلى 1.154 دولار، وهو أعلى مستوى له أمام الدولار منذ نوفمبر 2021، كما زاد الإسترليني بنسبة 0.92% إلى 1.34 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. وتراجعت العملة الأمريكية بنسبة 1.6% مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8047 دولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.87% إلى 0.643 دولار أمريكي، متخطياً أعلى مستوى في شهرين. وانخفض سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الروبل الروسي بشكل كبير في بورصة موسكو في أدنى مستوى منذ نحو 10 أشهر.

وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.09% إلى 82.1743 روبل، وقبل ذلك من التعاملات هوى الدولار إلى 79 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 19 يونيو 2024.

وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والدولار، الاثنين، بعد أن أثار انتقاد الرئيس دونالد ترامب للاحتياطي الفيدرالي مخاوف جديدة بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وتعرض الدولار لضغوط واسعة النطاق بعدما كشف كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن ترامب يدرس ما إذا كان يمكنه إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول. وأفاد متعاملون بأن صناديق التحوط سارعت إلى بيع الدولار رداً على ذلك.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك 100». كما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ سبتمبر، ما أدى إلى تراجع المؤشرات اليابانية بأكثر من 1%.