أسواق الإمارات تترقب أسبوعاً حافلاً بنتائج 6 بنوك

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المحلية، نحو إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، ومن المقرر أن تقوم نحو 6 بنوك بإعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 25 أبريل الجاري.

ومع انطلاق موسم النتائج الأسبوع الماضي، ارتفع سوق دبي المالي 2.64 %، ليحقق مكاسب ناهزت 18 مليار درهم، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.31 %، إلى مستوى 9277.65 نقطة، ليربح السوق نحو 40 مليار درهم في أسبوع.

وتتضمن قائمة البنوك التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، بنوك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ودبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وغيرها من الشركات.

ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تسهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً، وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

ويتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً في التداولات، تزامناً مع استمرار الإعلان عن النتائج، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفرص المتاحة، بناءً على الأداء المالي للشركات.

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الأسواق الإماراتية تمكنت من الصعود الأسبوع الماضي، تماشياً مع معظم أسواق المنطقة.

وذكر أن هناك محادثات قائمة ما بين الولايات المتحدة والعديد من الدول، كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، للتوصل إلى حلول عادلة للتعريفات الجمركية، وهذا أعطى بعض الطمأنينة للمستثمرين بأن تتراجع المخاوف حيال حرب تجارية شاملة، بالإضافة إلى ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط أيضاً، انعكاس إيجابي على الأسواق، في نفس الوقت، يترقب المستثمرون في الوقت الراهن إفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي إذا ما جاءت جيدة ستدعم الأسواق.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين

«الإمارات دبي الوطني».. مجلس الإدارة يوافق على البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

«الإمارات الإسلامي» يوافق على البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

«دبي للتأمين».. أحقية أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم عن عام 2024.

«سالك».. أحقية أرباح نقدية بواقع 8.26 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2024.

بنك رأس الخيمة الوطني يناقش النتائج المالية للربع الأول 2025.

الثلاثاء

«الاتحاد العقارية».. عمومية عادية للموافقة على تخفيض رأسمال الشركة.

«مزايا».. أحقية أسهم منحة 2.5 % عن عام 2024.

الأربعاء

«دبي التجاري».. مجلس الإدارة يناقش النتائج المالية للربع الأول 2025.

«باركن».. صرف أرباح نقدية 9.36 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2024.

«بالمز الرياضية» تناقش النتائج المالية للربع الأول 2025.

«أبوظبي الإسلامي» يناقش النتائج المالية للربع الأول 2025.

الخميس

«دبي الإسلامي».. مجلس الإدارة يناقش النتائج المالية للربع الأول 2025.

«أدنوك للتوزيع».. صرف أرباح نقدية بواقع 10.28 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2024.

«لولو للتجزئة القابضة».. عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.

الجمعة

«دريك آند سكل».. الموافقة بعدم توزيع أرباح نقدية.

«بلدكو».. عمومية عادية.. الموافقة بعدم توزيع أرباح نقدية.

«بناء السفن» الموافقة على توزيع أرباح نقدية.

«إنفيكتوس للاستثمار».. الموافقة على توزيع أرباح نقدية.

«ألف للتعليم».. صرف أرباح نقدية بواقع 2.84 فلس لكل سهم عن النصف الثاني 2024.



