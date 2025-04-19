58 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قوية في 5 جلسات، وربح رأسمالها السوقي نحو 58 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.701 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.759 تريليونات أمس، منها 2.867 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و892.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 9.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.7 مليار درهم في سوق دبي، بعد تداول 3.4 مليارات سهم، عبر 158.5 ألف صفقة.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثاني مرتفعاً 2.64% في 5 جلسات، ليحقق مكاسب ناهزت 18 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 874.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 892.3 ملياراً أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 19.12%، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 15.7%، وباركن 10.8%، والاتحاد العقارية 10.5%، وتكافل الإمارات 10.3%، ودبي الوطنية للتأمين 8.98%، وأملاك للتمويل 6.8%، وسوق دبي المالي 6.4%، وتاكسي دبي 6.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 254.3 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.07 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 818.65 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.31% إلى مستوى 9277.65 نقطة ليربح السوق نحو 40 مليار درهم في أسبوع. وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية وصعد سوق أبوظبي 0.20% إلى 9277.65 نقطة، وسوق دبي 0.70% إلى 5096.93 نقطة، وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.