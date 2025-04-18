سوق دبي يتصدر ارتفاعات البورصات العربية في أسبوع



تصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق بـ 2.64 %، وسجلت الأسواق العربية زخماً إيجابياً خلال 5 جلسات، مدفوعة بحالة من الترقب الحذر عقب تقييم المستثمرين لتداعيات «حرب الرسوم الجمركية»، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تحليل أبعاد التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.

واتسم الأداء العام للأسواق العربية بالتباين في المكاسب وارتفاعات لافتة في بعض المؤشرات، ما يعكس تحولات آنية في شهية المخاطرة.

سوق دبي

واصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 2.64 % في 5 جلسات، ليحقق مكاسب ناهزت 18 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 874.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية، وصولاً إلى 892.3 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة.

وفي أسبوع، تصدّر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 19.12 %، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 15.7 %، وباركن 10.8 %، والاتحاد العقارية 10.5 %، وتكافل الإمارات 10.3 %، ودبي الوطنية للتأمين 8.98 %، وأملاك للتمويل 6.8 %، وسوق دبي المالي 6.4 %، وتاكسي دبي 6.2 %.

في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 9.03 %، ودبي للمرطبات 4.6 %، والإسمنت الوطنية 4.46 %، واكتتاب القابضة 2 %، وأرامكس 1.8 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 556.9 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 499.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة 271.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.31 % إلى مستوى 9277.65 نقطة ليربح السوق نحو 40 مليار درهم في أسبوع.

وتصدّر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 564.6 مليون درهم، ثم «أجيليتي جلوبال» بسيولة 461.1 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 21.13 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 16.8 %، وفودكو الوطنية 15.97 %، ورابكو للاستثمار 13.8 %، وأمريكانا للمطاعم 13.2 %.

في المقابل، انخفضت أسهم الشارقة للإسمنت 9.2 %، وسوداتل للاتصالات 8.6 %، ومجموعة آرام 6.25 %، والخليج الاستثمارية 6.1 %، وأبوظبي للموانئ 5.98 %.

السعودية

شهدت السوق السعودية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع، حيث أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11,552.98 نقطة، مرتفعاً بمقدار 50.44 نقطة، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع قدرها 0.44 %.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.649 مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 28.1 مليار ريال سعودي، عبر 2,982,634 صفقة منفذة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 9.483 تريليونات ريال سعودي.

تصدرت أسهم البحر الأحمر قائمة الأكثر ربحياً بارتفاع نسبته 22.03 %، تلتها الصناعات الكهربائية بارتفاع 21.14 %، ثم مياهنا 15.84 % وأسيج 16.22 % وصادرات 14.88 %.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم الباحة قائمة الأكثر خسارة بتراجع 10.86 % تلتها رؤوم 8.79 % وصناعة الورقة 6.21 % ورعاية 5.63 %، وإسمنت أم القرى 5.63 %.

قطر

سجل المؤشر العام لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 0.40 % خلال الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 10135.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي حوالي 4.5 مليارات ريال، لتبلغ القيمة السوقية بنهاية الأسبوع نحو 597.64 مليار ريال، وذلك مقابل 593.13 مليار ريال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً، تصدرت قائمة الارتفاعات أسهم فودافون قطر قائمة الأكثر ربحاً بارتفاع 7.6 %، تلتها أسهم بنك لشا 5.9 % وأوريدو 5.9 % وبروة العقارية 5.3 % والبنك الأهلي 5.2 %، فيما تصدرت أسهم أعمال قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 5.04 % تلتها الميرة للمواد الاستهلاكية بانخفاض 5.03 % وزاد القابضة 4.22 % ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة 3.14 % وقطر للتأمين 3.04 %.

الكويت

سجلت بورصة الكويت محصلة خضراء خلال تعاملات الأسبوع، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49 % (41.22 نقطة)، مختتماً التعاملات عند 8419.61 نقطة.

وعلى خطى المؤشر الأول ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.63 %، منهياً التعاملات عند مستوى 7868.98 وبزيادة نحو 50 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسة بنحو 1.3 % مختتماً الأسبوع عند 7220 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 47.02 مليار دينار، وبما يشكل ارتفاعاً بنسبة 0.63 % (حوالي 294 مليون دينار) مقارنة بمستوى الأسبوع السابق. فيما تراجعت قيم التداولات بنحو 31 %، وكمية التداول بنحو 29 % إلى 1.25 مليار سهم، عبر 85.22 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم كمفيك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.97 %، تلتها أسهم الخليجي بارتفاع 33.22 %، ثم ديجتس بنسبة 25.44 %، ودلقان 17.09 % والرابطة 14.93 %. بينما تصدرت أسهم فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع بلغت نسبته 21.07 %، ثم أهلية 13.03 % وأريد 8.77 % وبيان 7.48 % والكويت للتأمين 6.18 %.

البحرين

شهدت بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي أداءً متبايناً على مستوى المؤشرين الرئيسين، مع تسجيل مكاسب محدودة في المؤشر العام وارتفاع ملحوظ في المؤشر الإسلامي.

وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,902.15 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02 %، مقارنة بالأسبوع السابق، ما يعكس استقراراً نسبياً في أداء الأسهم المدرجة، أما مؤشر البحرين الإسلامي فقد كان الأكثر تحركاً، إذ ارتفع بنسبة 0.77 %، ليغلق عند مستوى 792.35 نقطة. وبلغ حجم الأسهم المتداولة 7,445,381 سهماً، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1,795,091.71 دينار بحريني.

وتصدرت أسهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 33.33 %، تلتها أسهم تكافل 9.91 % ثم زين البحرين 5.5 %، فيما تصدرت أسهم شركة ألمنيوم البحرين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 2.29 %، تلتها سوليدرتي 1.37 % ثم مجموعة مطاعم الأبراج 1.35 %.

مسقط

شهدت بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع السابق، حيث سجلت معظم مؤشرات التداول ارتفاعاً لافتاً، وارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0.81 % لينهي التعاملات عند مستوى 4305.05 نقطة.

وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة 230.65 مليون ورقة مالية، بزيادة نسبتها 13.41 %، كما سجل إجمالي قيمة التداول 36.19 مليون ريال عماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16.91 %. فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20.80 %، ليبلغ 5,966 صفقة فقط، مقارنة بـ 7,533 صفقة في الأسبوع السابق.

وتصدرت الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً من حيث نسبة تغير سعر السهم بارتفاع بنسبة 40 %، تلتها أسهم المها للسيراميك 35 % وفولتامب للطاقة 13.9 % ومصانع مسقط للخيوط 13.6 % وتكافل عمان للتأمين 12.2 %.

على الجانب الآخر، تصدرت أسهم العمانية لخدمات التمويل قائمة التراجعات بانخفاض 15.49 %، تلتها الأسماك العمانية 10 % وصندوق جيل للاستثمار العقاري 9.9 % والمركز المالي 9.38 % وبنك عمان العربي 7.53 %.

مصر

سجل المؤشر الرئيس EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.82 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 31062.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنحو 2.95 % ليغلق عند مستوى 9036.88 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 ارتفاعاً بنسبة 2.29 % ليغلق عند مستوى 12367.83 نقطة.

وأضاف رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 26.5 مليار جنيه خلال الأسبوع، مسجلاً 2.203 تريليون جنيه، بارتفاع بنسبة 1.2 %.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 358.6 ملياراً، في حين بلغت كمية التداول نحو 8,184 ملايين ورقة منفذة على 546 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 526.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,227 ملايين ورقة منفذة على 591 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع الإسكندرية للخدمات الطبية 35.38 %، والمصرية للمنتجعات السياحية 28.09 %، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات 27.27 %، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 25.09 %، وجدوى للتنمية الصناعية 23.52 %.

بينما من بين أكثر الأسهم انخفاضاً كل من بنك كريدي أجريكول مصر 15.5 %، والعربية للمحابس 14.38 %، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 9.32 %، وبنك البركة - مصر8.75 %.