نتائج «إنفيديا» اختبار لطفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

رفعت التقلبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية من حدة ترقب الأسواق لنتائج شركة «إنفيديا» المرتقبة الأربعاء المقبل؛ إذ ستشكل أرباح عملاق أشباه الموصلات اختباراً محورياً لمسار الطفرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت».

وتراجع قطاع التكنولوجيا الثقيل الوزن بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي بعد موجة صعود قوية، ما انعكس سلباً على المؤشرات الرئيسية؛ إلا أن وتيرة الهبوط هدأت يوم الجمعة مع ارتداد الأسهم عموماً، عقب تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عززت توقعات خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وبحسب تقرير توقعات رويترز للأسهم الأمريكية للأسبوع الجاري؛ فإنه بفضل منتجاتها المهيمنة في الذكاء الاصطناعي، لعبت «إنفيديا» دوراً رئيسياً في دعم القطاع والأسواق خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن أصبحت الشهر الماضي أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، ووصلت الآن إلى مستوى 4.3 تريليونات دولار.

30 %

وقال ماثيو مالي، كبير استراتيجيي السوق في «ميلر تباك»: «عندما يتراجع القطاع، وتعلن أهم شركة فيه نتائجها المالية، فإن الأثر يكون أكبر من المعتاد».

وسجل سهم «إنفيديا» ارتفاعاً يفوق 30% منذ بداية 2025، ليتجاوز إجمالي مكاسبه 1400% منذ أكتوبر 2022، في تجسيد مباشر لحالة الحماس الاستثماري تجاه الذكاء الاصطناعي، التي انعكست أيضاً على أسهم شركات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة وأنظمة التبريد.

ويقول مات أورتون كبير استراتيجيي الاستثمار في «رايموند جيمس إنفستمنت مانجمنت»: «إنفيديا باتت تعتبر بمثابة مرآة لما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي، فنتائجها تقرأ على نطاق أوسع في ما يتعلق بالرهان على الذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الأساسي لعوائد مؤشر ستاندرد آند بورز هذا العام».

ويرى محللون أن التراجع الأخير في أسهم التكنولوجيا يعود جزئياً إلى إشارات تحذيرية في صناعة الذكاء الاصطناعي، منها تصريحات لرئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان حذر فيها من مبالغة المستثمرين في الحماس، فضلاً عن دراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا شككت في العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

اللمسة الأخيرة

ومع ختام موسم نتائج الشركات الأمريكية للربع الثاني، تأتي نتائج «إنفيديا» لتضع اللمسة الأخيرة على موسم تفوق على التوقعات. ويتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في الأرباح بنسبة 12.9% مقارنة بالعام الماضي، صعوداً من تقديرات أولية عند 5.8% مطلع يوليو، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وأشار استراتيجيون في «جولدمان ساكس» إلى قوة أداء «السبعة الكبار» – ومن بينهم «إنفيديا» و«آبل» و«مايكروسوفت» – حيث من المرجح أن تسجل هذه الشركات نمواً في الأرباح بنسبة 26% مقابل 7% لبقية الشركات المدرجة في المؤشر.

ويتوقع محللون أن تعلن «إنفيديا» عن ارتفاع أرباح السهم بنسبة 48%، مع إيرادات قدرها 45.9 مليار دولار في الربع المالي الثاني، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال بول روتش مدير المحافظ في «أولسبرينج جلوبال إنفستمنتس»: «تصريحات إنفيديا حول جانب الطلب ستكون أكثر تفاؤلاً، خصوصاً أن أكبر عملائها رفعوا توجيهاتهم للإنفاق الرأسمالي خلال الفصول الأخيرة»، وأوضح أن الطلب على منتجات الشركة بات يتسع خارج نطاق عمالقة التكنولوجيا وحدهم.

البيانات الاقتصادية

وسيركز المستثمرون أيضاً على بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأسبوع الجاري، تشمل ثقة المستهلك وأرقام التضخم.

ورغم التراجعات الأخيرة، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع الماضي على مكاسب طفيفة، ليبقى مرتفعاً بنحو 10% منذ بداية العام وعلى مقربة من مستويات قياسية، كما أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي عند مستوى قياسي يوم الجمعة الماضية.

ومع هبوط أسهم التكنولوجيا، اتجه بعض المستثمرين نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية؛ إلا أن قدرة المؤشرات الرئيسية على مواصلة الصعود ستظل رهناً بأداء أسهم التكنولوجيا، نظراً لوزنها الكبير البالغ 33% من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما تستحوذ «إنفيديا» وحدها على ما يقارب 8%.

وقال مالي: «إذا واصلت أسهم التكنولوجيا التراجع، فإن المؤشرات ستتراجع معها، ولا مفر من ذلك».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 25 أغسطس

مبيعات المنازل الجديدة

كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان

كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز

الثلاثاء 26 أغسطس:

طلبيات السلع المعمرة

مؤشر «إس آند بي/كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة

ثقة المستهلك (القراءة الأولية)

نتائج: مونغو

الأربعاء 27 أغسطس:

نتائج: إنفيديا ، كراود سترايك، اتش بي، سنوفليك

الخميس 28 أغسطس

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

الناتج المحلي الإجمالي – المراجعة الأولى للربع الثاني

مبيعات المنازل المعلقة

كلمة لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر

نتائج: لي موتور

الجمعة 29 أغسطس:

مؤشر الدخل والإنفاق الشخصي

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

الميزان التجاري السلعي

مؤشر مخزونات تجارة التجزئة

مؤشر مديري المشتريات

ثقة المستهلك (القراءة النهائية)

نتائج: علي بابا