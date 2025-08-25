5.64 مليارات توزيعات أرباح 6 شركات بدبي في النصف الأول

أعلنت 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيعات نقدية مرحلية لمساهميها بلغت 5.64 مليارات درهم عن النصف الأول لعام 2025.

جاء ذلك وفق إحصاء أجرته «البيان»، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل 6 شركات وهي: «ديوا، ودو، وسالك، وتاكسي دبي، وتيكوم، وسبينس». وأكد خبراء لـ«البيان» «أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم بين الأعلى في المنطقة».

«ديوا»

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أكبر توزيعات نصفية في سوق دبي بقيمة بلغت 3.1 مليارات درهم، حيث وافق مجلس الإدارة لـ«ديوا» المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2025، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.

«دو»

وجاء في المركز الثاني، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 24 يوليو 2025، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.088 مليار درهم بنسبة 24% من رأس المال (ما يعادل 24 فلساً للسهم) عن النصف الأول 2025.

«سالك»

وأقر مجلس الإدارة لشركة سالك المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 770.86 مليون درهم (ما يعادل 10.28 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.

«تيكوم»

كما أقر مجلس الإدارة لمجموعة تيكوم، المنعقد بتاريخ 31 يوليو 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 400 مليون درهم (ما يعادل 8 فلوس للسهم) عن النصف الأول 2025.

«تاكسي دبي»

وأعلنت «تاكسي دبي» عن توزيع 160.7 مليون درهم، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة، المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2025، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين من رأس المال بمقدار 6.43 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول 2025، بناءً على موافقة الجمعية العمومية في 19 مارس 2025، وتمثل 85% من صافي الربح للفترة.

«سبينس»

وقررت «سبينس» الإعلان عن توزيعات أرباح 119.5 مليون درهم في النصف الأول 2025، حيث أقر مجلس الإدارة للشركة، المنعقد، بتاريخ 6 أغسطس 2025، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بما يعادل 3.32 فلوس للسهم عن النصف الأول 2025.

أداء قوي

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي شهد أداءً قوياً في عام 2025، حيث سجل عائداً سعرياً بنسبة 18.78% منذ بداية العام الجاري، مدفوعاً بأرباح نقدية كبيرة.

وأضاف: «تُعد بعض الشركات المدرجة حديثاً خيارات جيدة لدفع الأرباح، حيث تقدم توزيعات نصف سنوية قوية، ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع أرقام العائد على حقوق الملكية لشركات تيكوم، وسالك، وباركن، ودو، ما يولد تدفقات نقدية قوية تؤدي إلى أرباح مستقرة وربحية عالية، ما يحقق عائداً مرتفعاً على رأس المال المستثمر».

وأرجع فيجاي فاليشا الأرباح والتوزيعات القوية لشركات دبي بشكل أساسي إلى إجراءات التنويع التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وأسفرت هذه الإجراءات عن زيادة النشاط في قطاعي العقارات والسياحة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان الأجانب، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تفوق قطاع البنوك المرن، مع دعم ثابت من المرافق الحكومية.

وتوقع «فاليشا» أن ترفع الاستثمارات التكنولوجية والإصلاحات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الرامية لتعزيز أسواق رأس المال الإقليمية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 5.1% في عام 2025، ما يخلق بيئة أعمال مواتية ويعزز الثقة بربحية الشركات المستقبلية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن النمو إلى جانب الدخل من الأرباح، فإن هذا يوفر فرصاً مثيرة للاستفادة من الأسس الاقتصادية القوية لسوق سريع النمو ومتعدد القطاعات.

عائدات الاستثمار

وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني بأن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، مشيراً إلى أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم بين الأعلى في المنطقة.

وذكر أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة، متوقعاً استمرار أرباح الشركات بدبي خلال الفترة المقبلة.