الأخضر يزين معظم المؤشرات العربية في جلسة بداية الأسبوع





ارتفعت معظم مؤشرات البورصات العربية، الأحد، مقتفية أثر الأسواق العالمية، التي صعدت في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تحسن الإقبال على المخاطرة بعد انتعاش آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.



وارتفعت مؤشرات السعودية ومصر ومسقط والبحرين والأردن، فيما تراجعت مؤشرات قطر والكويت، وتفتح أسواق الإمارات أبوابها الاثنين، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.



وارتفعت البورصة السعودية، حيث صعد مؤشر «تاسي» بنسبة 0.35% ليغلق فوق عتبة 10900 نقطة المهمة مدعوماً بصعود جميع القطاعات الرئيسية.



وارتفع سهم «أرامكو السعودية» 1 في المائة إلى 23.89 ريالاً، بينما صعد سهم «الراجحي» 1 في المائة إلى 96.90 ريالاً. وقفز سهم «ينساب» بنسبة 4.5 في المائة، مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومية في 4 أعوام.

وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 229.90 ريالاً. في المقابل، تراجع سهم معادن، بنسبة 1 % عند 52.60 ريالاً.



كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.2 في المائة، ومؤشر البحرين 0.2 في المائة، وفي الكويت، تراجع المؤشر بنحو 0.35 في المائة، كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.18 في المائة.



أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 35811 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 44007 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 16094 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10708 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14341 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3598 نقطة.



ارتفعت البورصة الأردنية، بشكل طفيف بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.24 بالمئة إلى 2974.3 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.5 ملايين دينار (12 مليون دولار).



وارتفع سهم البوتاس العربية 0.6 بالمئة إلى 32 ديناراً وسهم الكهرباء الأردنية 0.76 بالمئة إلى 2.64 دينار وسهم مصفاة البترول 0.77 بالمئة إلى 5.24 دنانير.



وتراجع سهم البوتاس العربية 0.17 بالمئة إلى 5.87 دنانير.