شركات التكنولوجيا تضغط من جديد على الأسهم العالمية

تراجعت المؤشرات الأمريكية في مستهل تداولات أمس، وسط ضغوط في قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف ضعف الطلب على الرقائق، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقاد المؤشر ناسداك التراجع بعد أن أشارت شركة «إنفيديا» إلى الرسوم الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في أحدث تطور في الحرب التجارية العالمية المتصاعدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 189.5 نقطة أو 0.47%. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 60.9 نقطة أو 1.14%، كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 2%.

وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الإنتاج الصناعي انخفض في مارس بنسبة 0.3% على أساس شهري، متأثراً بتراجع حاد في إنتاج المرافق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المعتاد الشهر الماضي.

وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 6.35% إلى 105.15 دولارات، بعدما منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشركة من بيع رقاقة «إتش 20» إلى الصين، وتحملها غرامة قدرها 5.5 مليارات دولار، ترتبط بتصدير الرقائق لبكين ودول أخرى.

كما انخفض سهم «آبل» بنسبة 2.55% إلى 196.94 دولاراً، لتتراجع قيمة الشركة السوقية أدنى من 3 تريليونات دولار مجدداً، وتسجل 2.95 تريليون.

وتراجع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.2% إلى 377.2 دولاراً، وسهم «تسلا» بنسبة 1.7% عند 249.34 دولاراً، و«أمازون» بنسبة 1.75% إلى 176.45 دولاراً، و«ميتا» بنسبة 2.5% إلى 508.28 دولارات، و«ألفابت» بنسبة 2.15% إلى 152.98 دولاراً.

الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوماً بالمليارات بسبب القيود الأمريكية على الصادرات إلى الصين.

ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4%. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% خلال التعاملات، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءاً مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وتراجعت أيضاً المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3% إلى 0.8%. وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2%، ليقود انخفاض القطاعات.

وفقاً لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2%. وينصب التركيز أيضاً على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

الأسهم اليابانية

هبط المؤشر نيكاي الياباني لأول مرة هذا الأسبوع، مع هبوط أسهم قطاع تصنيع الرقائق.

كما هبط سهم شركة أدفانتيست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لإنفيديا، 6.6% لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي، وهوى سهم شركة ديسكو لتصنيع معدات اختبار الرقائق 8%. وخسر مؤشر نيكاي 1%، ليغلق عند 33920.40 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%.

وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1%، ما يجعله من أسوأ القطاعات أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة.