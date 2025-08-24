«ليزر ديجيتال» تحصل على ترخيص للتداول في دبي

حصلت شركة «ليزر ديجيتال»، المدعومة من بنك «نومورا» الياباني، على أول ترخيص من نوعه لتقديم خدمات خيارات العملات الرقمية خارج السوق في دبي، ضمن البرنامج التجريبي الجديد الذي أطلقته «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية».

ويمنح هذا التطور «ليزر ديجيتال» موقعاً متقدماً في سباق لا تزال معظم المؤسسات المالية الكبرى تراقبه من بعيد، كما يشير إلى مرحلة جديدة في مسار دبي التنظيمي لقطاع التمويل المرتبط بالأصول الرقمية.

ففي 6 أغسطس، حصلت «ليزر ديجيتال» على ترخيص محدود بموجب إطار العمل التجريبي الذي أطلقته «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية»، مما يتيح لها تقديم خيارات العملات الرقمية مباشرة للعملاء.

ويتيح هذا الترخيص تطوير استراتيجيات مشتقة مهيكلة تشمل أدوات التحوط، وتعزيز العائد، واستراتيجيات التعامل مع تقلبات السوق.

وتعد الشركة أول كيان يحصل على موافقة تنظيمية لتقديم هذه الخدمات بشكل مباشر، لتنتقل من مرحلة التقييم إلى التشغيل الفعلي، وتعمل حالياً مع عملاء مؤسساتيين يبحثون عن التعرض لمشتقات العملات الرقمية من خلال قنوات قانونية ومنظمة.

وقد أُطلق الإطار التجريبي من قبل «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية»، بهدف اختبار تقديم الخدمات الرقمية ضمن بيئة خاضعة للرقابة.

ويأتي ترخيص «ليزر ديجيتال» بمثابة دليل على فاعلية هذا الإطار، الذي بدأ يُنتج جهات تشغيلية فعلية في السوق.

وأفادت الشركة بأنها عملت بشكل وثيق مع الهيئة التنظيمية لاستيفاء المتطلبات اللازمة، مما ساعد في تسريع عملية الموافقة، لتصبح واحدة من المؤسسات القليلة عالمياً التي تقدم خدمات خيارات العملات الرقمية بشكل منظم وقانوني.

تأسست «ليزر ديجيتال» من قبل بنك «نومورا» لسد الفجوة بين التمويل التقليدي والأسواق الرقمية، وتتماشى خطوتها في دبي مع هذا التوجه، حيث تقدم خدمات تشمل التداول، وإدارة الأصول، والاستثمار في المشاريع الناشئة، إذ يُعد دخولها إلى سوق المشتقات المنظمة خطوة جديدة نحو تحقيق نموذج مالي رقمي متكامل.

كما يعكس الترخيص الجديد توجه «نومورا» نحو تقديم منتجات مالية رقمية مصممة خصيصاً للمؤسسات، ومبنية على إدارة مخاطر محكمة، ضمن أطر تنظيمية واضحة، وليس مجرد شراء العملات الرقمية.

ومع بدء «ليزر ديجيتال» تقديم خدماتها بشكل كامل تحت رقابة «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية»، يدخل قطاع خيارات العملات الرقمية مرحلة جديدة من التنظيم الرسمي، بما يتيح دخول أدوات استثمارية مهيكلة إلى السوق، وبينما قد تلحق مؤسسات أخرى لاحقاً، تظل «ليزر ديجيتال» السبّاقة في هذا المجال.