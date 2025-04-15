أداء متذبذب لـ«وول ستريت» والأوروبية واليابانية إلى صعود

عانت «وول ستريت» من تذبذب على الرغم من تقييم المستثمرين لنتائج أعمال البنوك الكبرى، واحتمالات إعفاء قطاع السيارات من الرسوم الجمركية، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المزيد من الاستثناءات. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.32 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.29%، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع 0.37%.

وكان سهما «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» قد ارتفعا بنسبة 4.3 % 1.75 % على الترتيب، عقب تسجيل المصرفين نتائج أعمال فصلية تفوق التوقعات بفضل إيرادات التداول، في حين انخفض سهم «بوينج» بنسبة 1.5 % إلى 156.94 دولاراً، بعدما أشار تقرير صادر عن «بلومبيرج»، إلى أن الصين ألزمت شركات الطيران المحلية بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات «بوينج».

كما تراجعت أسهم شركات السيارات بالرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب بنيته في دراسة إعفاء شركات السيارات من الرسوم الجمركية على المركبات وقطع الغيار المستوردة، وذلك لمنحها مزيداً من الوقت لتأسيس مصانع في الولايات المتحدة.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين لخطط الرسوم الجمركية الأمريكية سريعة التغير، فيما انخفض سهم إل.في.إم.إتش بعدما سلطت إيرادات الشركة المخيبة للآمال في الربع الأول الضوء على الضرر الناجم عن الحرب التجارية. وخلال التعاملات صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نحو 1.63%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.43%، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» 1.41%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.86%.

وارتفع مؤشر «نيكاي» 0.84 % إلى 34267.54 نقطة عند الإغلاق، كما زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1 %. وربح سهم «تويوتا موتور» 3.7 % مما رفع مؤشر شركات صناعة السيارات وقطع الغيار في بورصة طوكيو 3.6 % ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً للقطاعات في البورصة.