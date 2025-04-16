بمكاسب 2.8 مليار درهم.. أسهم «إعمار» و«ديوا» ترفع سوق دبي فوق 5078 نقطة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.44% أو ما يعادل 21.98 نقطة، محلقاً عند 5078.26 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 2.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والمرافق العامة، لا سيما سهما «إعمار العقارية» و«ديوا» اللذان ارتفعا 2.05% و1.57% على التوالي. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 890.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 892.95 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 12.5%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة تخطت 140 مليون درهم مغلقاً عند 12.45 درهماً، تلاه «ديوا» بسيولة 60.3 مليون درهم مقفلاً عند 2.58 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 54.3 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «شعاع كابيتال» 8.9%، و«سلامة» 4%، و«تكافل الإمارات» 3.94%، و«دريك آند سكل» 3.9%، و«إعمار للتطوير» 1.75%، في المقابل تراجعت أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 10%، و«الإسمنت الوطنية» 9.9%، و«أجيليتي للمخازن» 9%، و«بي إتش إم كابيتال» 2.4%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 58.35 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 235.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 176.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.58% إلى مستوى 9290.26 نقطة ليربح السوق نحو 21 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 248.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 187 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 85 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «إشراق للاستثمار» 8.6%، و«الوثبة الوطنية للتأمين» 5%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 4.7%، و«مير» 4.3%.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 23.8 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.743 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.767 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و892.95 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي، و528.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 774.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 39.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية صعد «تاسي» السعودي 0.17%، والكويت 0.014%، وقطر 0.66%، ومسقط 0.04%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.05%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.01%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.17% ليغلق عند 11617 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليارات ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 97.60 ريالاً، وصعدت أسهم اتحاد اتصالات، والأبحاث والإعلام، والموسى، ورسن، وجمجوم فارما بنسب تتراوح بين 3 و6%، وصعد سهم الطباعة والتغليف بنسبة 10% عند 11.08 ريالاً، في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً.

مصر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13874 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر«إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 3252 نقطة.