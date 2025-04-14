شركات التكنولوجيا تعيد النشاط الجماعي للأسهم العالمية



أعادت شركات التكنولوجيا الروح مرة ثانية إلى مؤشرات الأسهم العالمية، بعد أن تفاءلت هذه الشركات عقب استثناء الولايات المتحدة الأمريكية الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى من رسوم جمركية ضخمة.

ففي «وول ستريت»، زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 1.08%، وزاد «ناسداك» المركب بنسبة 0.88%.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم «أبل» بنسبة 3.85% إلى 205.42 دولارات، لتعزز مكانتها أكبر شركات العالم، بقيمة سوقية تبلغ 3.081 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 112.7 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.35% إلى 258.69 دولاراً، وصعد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.9% إلى 391.9 دولاراً، وارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 2.2% إلى 163 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.35% إلى 545.18 دولاراً، في حين انخفض سهم «أمازون» بنسبة 0.8% إلى 183.43 دولاراً.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا، بعد أسبوع صعب، وعودة الأسواق لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات حادة استمرت أسابيع. وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.69%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني 2.85%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» 2.14%، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.14%.

كذلك أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع، إذ قفزت الأسهم ذات الصلة بهواتف «آيفون» بعد أن استثنت الولايات المتحدة الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى من رسوم جمركية ضخمة. وارتفع «نيكاي» 1.18%، كذلك ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88%.