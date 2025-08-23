7.2 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 7.2 مليارات درهم، منها 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليارات درهم في دبي، بعد تداول 2.5 مليار سهم، عبر 155.8 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 651.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ168.4 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً 153.85 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي مستقراً عند مستوى 6125.89 نقطة في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 19.4 %، وارتفعت أسهم شعاع كابيتال 15.12 %، ويونيكاي للأغذية 11.5 %، والإثمار القابضة 6.9 %، وسبينس 6.45 %، والإمارات ريم للاستثمار 4.1 %، وبي إتش إم كابيتال 4 %.

في المقابل، تراجعت أسهم المزايا القابضة 4.2 %، وإمباور 3.4 %، ومصرف السلام السودان 3.4 %، وتعليم القابضة 3.3 %، وطلبات 3.2 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمار 119.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 805.9 ملايين درهم مقابل 686.2 مليون درهم مبيعات.

وتسجل تعاملات المستثمرين الأجانب معدلات قوية بدعم الثقة المتزايدة في أسهم دبي والأداء القوي للشركات والبنوك المدرجة فضلا عن تنوع الخيارات الاستثمارية والتوزيعات السخية التي تزيد جاذبية السوق.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10208.76 نقاط منخفضاً بـ0.13 % خلال أسبوع وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 801.3 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 410 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة أكثر من 379.5 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 27.8 %، ومجموعة أرام 21.85 %، والعين الأهلية للتأمين 15 %، وعمان والإمارات للاستثمار 15 %، ودار التأمين 9.2 %. وتباينت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر سوق دبي 0.03 % عند 6125.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.08 % عند 10208.76 نقاط.