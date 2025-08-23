أسهم أوروبا تتحول للصعود وتتجاوز انكماش اقتصاد ألمانيا

وارتفعت توقعات استئناف الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، بعد تلميح رئيس البنك جيروم باول إلى أن الظروف الحالية قد تستدعي ذلك، وزاد احتمال خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل إلى 91.2% من 75% قبل يوم، و85.4% قبل أسبوع، وفق تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش».
وأشار «باول» خلال ندوة «جاكسون هول» إلى إمكانية استئناف التيسير النقدي مستقبلاً، نظراً لتغير توازن المخاطر بسبب التغيرات الكبيرة في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة. وأكد أن الفيدرالي سيمضي بحذر في تقييم موقف السياسة النقدية، مشدداً على التزام صناع السياسات بنهجهم القائم على البيانات عند اتخاذ القرارات.
وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.44% معززاً مكاسبه للأسبوع الثالث.وتحول مؤشر داكس الألماني للارتفاع وصعد 0.28% بعد تراجعه في بداية التعاملات عقب إعلان انكماش اقتصاد البلاد 0.3% في الربع الثاني من 2025 بأكثر مما كان متوقعاً في البداية.
وجاء أداء الإنتاج الصناعي أسوأ مما كان متوقعاً.ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعات معينة بعد إبرام اتفاق تجاري. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.25%، وكاك الفرنسي 0.24%، وفوتسي الإيطالي 0.69%.
صعود ياباني
وحظي قطاع التأمين بأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو وصعد بنسبة 2% تلاه قطاع شركات الأوراق المالية بنسبة 1.7% والقطاع المصرفي بنسبة 1.5% ويعزز ارتفاع عوائد السندات توقعات الإيرادات من الاستثمار والإقراض.
عائدات السندات
مما يعزز قيمة الإيرادات الخارجية لدى شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من الشركات التي تصدر منتجاتها.وارتفع سهم مازدا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، بنحو 3.2% وارتفع سهم تويوتا 1.3%.