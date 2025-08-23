أسهم أوروبا تتحول للصعود وتتجاوز انكماش اقتصاد ألمانيا

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أمس، إلى الارتفاع، وتجاوزت صدمة إعلان انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، وذلك بعد تلميحات المركزي الأمريكي بإمكانية خفض أسعار الفائدة قريباً.

وارتفعت توقعات استئناف الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، بعد تلميح رئيس البنك جيروم باول إلى أن الظروف الحالية قد تستدعي ذلك، وزاد احتمال خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل إلى 91.2% من 75% قبل يوم، و85.4% قبل أسبوع، وفق تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش».

وأشار «باول» خلال ندوة «جاكسون هول» إلى إمكانية استئناف التيسير النقدي مستقبلاً، نظراً لتغير توازن المخاطر بسبب التغيرات الكبيرة في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة. وأكد أن الفيدرالي سيمضي بحذر في تقييم موقف السياسة النقدية، مشدداً على التزام صناع السياسات بنهجهم القائم على البيانات عند اتخاذ القرارات.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.44% معززاً مكاسبه للأسبوع الثالث.وتحول مؤشر داكس الألماني للارتفاع وصعد 0.28% بعد تراجعه في بداية التعاملات عقب إعلان انكماش اقتصاد البلاد 0.3% في الربع الثاني من 2025 بأكثر مما كان متوقعاً في البداية.

وجاء أداء الإنتاج الصناعي أسوأ مما كان متوقعاً.ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعات معينة بعد إبرام اتفاق تجاري. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.25%، وكاك الفرنسي 0.24%، وفوتسي الإيطالي 0.69%.

صعود ياباني

وارتفعت الأسهم اليابانية بدفعة من ارتفاع عوائد السندات التي أدت إلى دعم أسهم البنوك وشركات التأمين في بورصة طوكيو، كما استفادت شركات تصنيع السيارات من هبوط الين.

واختتم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً 0.6% عند 310087 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام. وصعد مؤشر نيكاي 0.05% فقط ليصل إلى 42633.29 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات ذات وزن نسبي كبير على المؤشر مثل فاست ريتيلينج وأدفانتست، مما أثر على أداء المؤشر بشكل عام.

وحظي قطاع التأمين بأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو وصعد بنسبة 2% تلاه قطاع شركات الأوراق المالية بنسبة 1.7% والقطاع المصرفي بنسبة 1.5% ويعزز ارتفاع عوائد السندات توقعات الإيرادات من الاستثمار والإقراض.

عائدات السندات

وزاد العائد القياسي للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 17 عاماً مقتفياً أثر التقدم في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل، بعد أن منحت استطلاعات مديري المشتريات القوية المستثمرين المزيد من الثقة في متانة الاقتصاد الأمريكي.وتراجع الين إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 148.77 مقابل الدولار.

مما يعزز قيمة الإيرادات الخارجية لدى شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من الشركات التي تصدر منتجاتها.وارتفع سهم مازدا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، بنحو 3.2% وارتفع سهم تويوتا 1.3%.

مكاسب صينية

وعززت الأسهم الصينية مكاسبها أمس في آخر تعاملات الأسبوع، مدعومة بأداء شركات الذكاء الاصطناعي، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنحو 1.5% عند 2393 نقطة، فيما أضاف «شنغهاي المركب» 1.45% عند 3825 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وصعد «سي إس آي 300» بنسبة 2.1% ليغلق عند 4378 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر.

وبهذا يحقق مؤشر «شنغهاي المركب» مكاسب أسبوعية 3.5%، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2024، بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية، لتتداول عند 7.1801 يوان.