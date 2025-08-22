تلميحات خفض الفائدة الأمريكية تطلق ماراثون صعود لأسهم «وول ستريت» وأوروبا

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها، الجمعة، بعدما لمّح جيروم بأول، رئيس الفيدرالي، إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وخلال التعاملات عزز مؤشر داو جونز الصناعي مكاسبه التي بدأ بها جلسة التداول، وصعد 2.04% أو 914 نقطة إلى مستوى قياسي جديد عند 45700 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.63% أو 103 نقاط إلى 6470 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 2% أو 417 نقطة إلى 21519.35 نقطة.

وأشار جيروم باول خلال ندوة «جاكسون هول»، إلى أن هناك احتمالاً لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، مؤكداً أن البنك المركزي يوازن بين المخاطر المتزايدة في سوق العمل وبين الضغوط التضخمية المستمرة.

وأضاف أن صناع السياسة النقدية يواجهون مستوى مرتفعاً من عدم اليقين، ما يجعل مهمتهم أكثر صعوبة، مشيداً بمرونة الاقتصاد الأمريكي مع بقاء خطر ارتفاع التضخم قائماً بفعل الرسوم الجمركية.

وأكد أن سوق العمل لا تزال قوية، والاقتصاد أظهر مرونة، لكن المخاطر تزايدت، وأن التغيرات الكبيرة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة غيرت توازن المخاطر، لافتاً إلى أن التعريفات الجمركية قد تدفع التضخم للارتفاع مجدداً، وهو سيناريو يريد الفيدرالي تجنبه.

وأضاف جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم باستهداف معدل تضخم عند 2%، وأن معدل البطالة منخفض، ما يسمح بالتقدم بحذر أثناء النظر في تعديل موقف السياسة النقدية.

ذروة أوروبية

وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4%، بفارق أقل من 1% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وحقق المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، كما أغلقت معظم البورصات الأوروبية على ارتفاع.

وتصدرت قطاعات التعدين المكاسب بارتفاعها 1.6% لتقتفي أثر أسعار النحاس، التي بلغت أعلى مستوى لها في أسبوع عقب تصريحات باول.

وزادت أسهم السيارات 1.4% وأسهم السفر والترفيه 1.3% في المقابل، سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض إذ تراجع 0.6%.