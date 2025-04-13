تغييرات كبار الملاك في الأسهم المحلية خلال أسبوع

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي تغييرات كبار الملاك في أسهم الإمارات، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر ذاته.

وزادت نسبة ملكية «إنفينتيف إنفستمنت هولدينج المحدودة» في إشراق للاستثمار من 14.62% إلى 16.02%.

وتراجعت نسبة ملكية شركة مجموعة «آرام» - حساب التحويل في مجموعة «أرام» - من 50.06% إلى 49.86%. وانخفضت نسبة ملكية الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي في «جلفار» من 6.70% إلى 6.69%.

وزادت نسبة ملكية شركة مركز إيداع الأوراق المالية - حساب تقني في أمريكانا للمطاعم من 19.60% إلى 19.61%.

وتراجعت نسبة ملكية خالد علي رشيد ناصر العميره في «بلدكو» من 10.16% إلى 9.78%. وارتفعت نسبة ملكية سهام الطيبي عبدالسلام نجار في شركة «ايبيكس للاستثمار» من 11.93% إلى 11.95%. (دبي - البيان)